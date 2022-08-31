İzmit Rotary’den coşku dolu kutlama

İzmit Rotary Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını coşku dolu bir organizasyonla kutladı. İzmit Rotary Kulübü Başkanı Hüseyin Alçıoğlu ve eşi Esin Alçıoğlu’nun ev sahipliğinde İstinye Spicy’de düzenlenen konser organizasyonundaa tüm rotaryenler coşku dolu bir gece yaşadı. Etkinlik guvernörler, 2420. Bölge’den 80 Rotary kulübü ve 300’e yakın rotaryenin katılımıyla gerçekleşti. Tüm rotaryenlerin doyasıya eğlendiği programda başarılı sanatçı Barbaros Büyükakkan sahne aldı.

YAKIŞIR KUTLAMA

İstinye Spicy’nin yemyeşil bahçesinde gerçekleşen programda bir araya gelen roteryenler gece boyunca hem birlikte olmanın tadını çıkardı hem de müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Dönemin en büyük organizasyonunu gerçekleştiren İzmit Rotary Kulübü Başkanı Hüseyin Alçıoğlu yaptığı açılış konuşmasında; “30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılında bizlere ve İzmit Rotary kulübümüze yakışır bir kutlama gerçekleştirerek, sayenizde birçok alanda sesimizi duyurduk ve bayrağımızı şahlandırdık.

EĞLENCEYE DOYDULAR

Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı. Program, rotaryen Şebnem Demirel’in ‘Rotary ile Hayal Et’ ve ‘Memleketim’ şarkılarını seslendirmesiyle devam etti. Ardından Barbaros Büyükakkan sahne aldı. Gece boyu sahnede kalan Büyükakkan, geniş repertuvarıyla rotaryenleri eğlenceye doyurdu. Gece, geç saatlere kadar devam etti.