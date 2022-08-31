Servis karmaşası büyüyor!

Önceki gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Odası’nın 2022-2023 yılı eğitim-öğretim dönemi için öğrenci servis taşımacılığı ücret tarifesi güncellendi. Yeni açılan tarife servis işletmecilerine memnun etmedi. Veliler ve okul yöneticileri ise durumdan şikayetçi.

“HEPİMİZ BİRBİRİMİZE GİRMEK ZORUNDA KALIYORUZ”

Taraflar arasında sürekli tartışma konusu olan zamlar ile ilgili Kocaeli Ticaret Odası Meclis Toplantısında söz alan Oda Başkanı Necmi Bulut, tartışmaların son bulması için Kocaeli Valisi önderliğinde bir istişare toplantısı yapılması çağrısında bulundu. UKOME tarafından belirlenen rakamlarla bu işin yapılamayacağını ifade eden Başkan Bulut, “Gelen zamlardan dolayı servisçiler de fiyat artışı yapmak zorunda kalıyorlar. Onlar fiyat artışı yapınca bu işi organize bizim üyelerimiz de şirketlerde artış yapmak zorunda kalıyor. Bu sefer aileler, servis işletmecileri, okul yöneticiler hepimiz birbirimize girmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle sıkıntılar yaşıyoruz” dedi

“BİRİLERİNİN ELİ RAHATLAMAK ZORUNDA”

Böylesine bir konuda bile istişare yapacak bir tartışma ortamı yaratamamaktan şikayet eden Bulut,n “Bu konu ile ilgili olan komiteye, UKOME Başkanına, Servisçiler odası başkanı çağrıda bulunuyorum. Hep birlikte Vali Bey’e çıkarak bir takım taleplerimiz, bu sorunu nasıl aşabileceğimizi konuşmayı öneriyorum. Belki fabrikaların servis saatleri değişir, belki bizimkiler değişir. Birilerinin eli rahatlamak zorunda. Limitlerde ticaret yapıldığı için gelen zamlar direk yansıtılıyor. Güneş çarığı, çarık ayağı sıkıyor. Sürekli eğitimde olmaması gereken bir tartışma ortamında yaşıyoruz. Bunun için biraz acil olarak bir istişare toplantısı yapılmalı. UKOME’nin verdiği rakamlar ile bu iş yapılamaz. Bunun çözümü istişare toplantısı ve çözüm üretmek” ifadelerini kullandı.