Ünlü ve Kurt aynı gün genel merkezde!

Hareketli günlerin yaşandığı MHP Kocaeli Teşkilatında Genel Merkez temasları hızlandı. Geçtiğimiz yıl Aydın Ünlü’nün görevden alınması sonra İl Başkanlığına atanan Yunus Emre Kurt her fırsatta birlik mesajı veriyordu. Ancak senesi dolmayan Kurt’un teşkilatında çatırdamalar başladı. Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı ve Ocak Başkanı Abdülkadir Özdemir ile arası açılan Kurt’un yönetiminde fikir ayrılıkları nedeni ile istifalar yaşandı.

BİR KİTAP BİR KALEM

Bölünmenin başladığı MHP Kocaeli Teşkilatında İl eski Başkanı Aydın Ünlü ve mevcut İl Başkanı Yunus Emre Kurt aynı gün Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ı ziyaret etti. Araları bozuk olan iki başkanın aynı gün gerçekleşen ziyareti dikkat çekti. Teşkilat Başkanı Semih Yalçın, önceki başkan Aydın Ünlü’ye kalem hediye ederken Mevcut İl Başkanı yunus Emre Kurt’a da kitap hediye etti.

“DÜN DE BAĞLIYDIM BUGÜN DE BAĞLIYIM”

Kalem hediyesi ile ilgili paylaşım yapan Aydın Ünlü, “Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın başkanımız, eğitim hayatımdaki başarılarımın devamı için hediye ettiği kalemden dolayı teşekkür ederim. Dün de Lider’ime ve teşkilatıma bağlıydım, bugün de Lider’ime ve teşkilatıma bağlıyım” ifadelerini kullandı.

“TEBRİK VE SELAM”

İl Başkanı yunus Emre Kurt da kendisine hediye edilen kitabı eklediği paylaşımında, “Genel Başkan Yardımcımız, değerli büyüğümüz Prof. Dr. Semih Yalçın Hocamızı ziyaret ederek hafta sonu gerçekleştirdiğimiz programlarla ilgili bilgileri arz ettim. Sayın Başkanımız program ve çalışmalarımızdaki başarılar için tüm teşkilatımıza tebrik ve selamlarını ilettiler” dedi.