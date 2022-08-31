Ünlü ve Kurt aynı gün genel merkezde!

Hareketli günlerin yaşandığı MHP Kocaeli Teşkilatında Genel Merkez temasları hızlandı. Geçtiğimiz yıl Aydın Ünlü’nün görevden alınması sonra İl Başkanlığına atanan Yunus Emre Kurt her fırsatta birlik mesajı veriyordu. Ancak senesi dolmayan Kurt’un teşkilatında çatırdamalar başladı. Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı ve Ocak Başkanı Abdülkadir Özdemir ile arası açılan Kurt’un yönetiminde fikir ayrılıkları nedeni ile istifalar yaşandı.
BİR KİTAP BİR KALEM
Bölünmenin başladığı MHP Kocaeli Teşkilatında İl eski Başkanı Aydın Ünlü ve mevcut İl Başkanı Yunus Emre Kurt aynı gün Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ı ziyaret etti. Araları bozuk olan iki başkanın aynı gün gerçekleşen ziyareti dikkat çekti. Teşkilat Başkanı Semih Yalçın, önceki başkan Aydın Ünlü’ye kalem hediye ederken Mevcut İl Başkanı yunus Emre Kurt’a da kitap hediye etti.
“DÜN DE BAĞLIYDIM BUGÜN DE BAĞLIYIM”
Kalem hediyesi ile ilgili paylaşım yapan Aydın Ünlü, “Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın başkanımız, eğitim hayatımdaki başarılarımın devamı için hediye ettiği kalemden dolayı teşekkür ederim. Dün de Lider’ime ve teşkilatıma bağlıydım, bugün de Lider’ime ve teşkilatıma bağlıyım” ifadelerini kullandı.
“TEBRİK VE SELAM”
İl Başkanı yunus Emre Kurt da kendisine hediye edilen kitabı eklediği paylaşımında, “Genel Başkan Yardımcımız, değerli büyüğümüz Prof. Dr. Semih Yalçın Hocamızı ziyaret ederek hafta sonu gerçekleştirdiğimiz programlarla ilgili bilgileri arz ettim. Sayın Başkanımız program ve çalışmalarımızdaki başarılar için tüm teşkilatımıza tebrik ve selamlarını ilettiler” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Vatandaş - aydın başkanıma kalem hediye etmek imza atmaya hazırmısın demek istediler ve ona yapılan haksızlığı genelmerkezimiz farkında
Ak Partili Kızgın - Emre kurt bu ünlüye taviz verme koltuğundan olursun demedi deme
M.Murtaza Yekeayak - Aydın ünlü neresi ülkücü Allah aşkına Kocaeli’de büfe için davayı satan adam kaldı ki Yunus Emre Kurt mevcut İl başkanı Aydın Ünlü kim aynı anda eşdeğer bir görüşme olmasını Semih Yalçın’ hiç yakıştıramadım hafta sonu Feti Yıldız da burada idi şimdi il başkanı değişdikten sonra Kovaeli MHP enerjik her gün gündemde ve Yunun Emre Kurt herkesce sevişmekte genç dinamik Aydın Ünlü’nün geçmişi belli zayen nasıl MHP gibi bir partide Aydın Ünlü İl başkanı olur hala cevabını bulamadım. Gerçi son 4-5 yılda MHP’de cevabı olmayan yada bilmediğimiz o kadar şey olmakta ki parti neredeyse yok olacak bu bilinmezlikleri soran araştıran merak eden yada tartışan partiden ihraç edildi. Son defa yine söylüyorum ne zaman AKP den kopar ve Bahçeli koltuğu bırskır ise; o zaman MHP’nin oyu en az %25-30 aksi taktirde %3-4 yüne hüsran ve baraj altı
Ne Mutlu Türküm Diyene!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.