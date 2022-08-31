31 Ağu 2022 - 15:37- Spor G: 31 Ağu 2022 - 15:38

Amatör spor kulüplerine 20 farklı ürün desteği

Çayırova'da amatör spor kulüpleri için toplamda 20 farklı ürünün desteği sağlandı.
Amatör spor kulüplerine 20 farklı ürün desteği mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Şekerpınar Stadyumu’nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, amatör spor kulüpleri yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Çayırova’daki amatör spor kulüpleri, sezon öncesi malzemelerine kavuştu. İlçedeki amatör spor kulüplerine, antrenman ve maç topları, eşofman takımları gibi önemli malzemelerden oluşan 20 farklı ürün düzenlenen törenle teslim teslim edildi.

“Spor, insanın rehabilitasyonu açısından çok önemli”

Şekerpınar Stadyumu’nda gerçekleşen tören öncesi Başkan Bünyamin Çiftçi tüm spor kulüplerini tek tek ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Kulüp yöneticileri ve sporcularla sohbet eden Çiftçi, belediyenin voleybol takımıyla top oynadı. Başkan Bünyamin Çiftçi törende yaptığı konuşmada, “Spor insanın rehabilitasyonu açısından çok önemli. Spor yaparken disiplini, geleceğe ve hayata nasıl bakmamız gerektiğini öğreniyoruz. Spordaki öncelikli amacımız gençlerimizin bedensel, fiziksel, zihinsel ve gelişimlerine katkı sunmak. Sıkı sıkıya çalışıldığında başarıda kaçınılmaz oluyor. Yaptığımız katkı bu kadarla kalmayacak, ilerleyen zamanlarda daha güzel katkılar sunacağız. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum’’ ifadelerini kullandı. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ise konuşmasında, “Çok şanslısınız. 20 sene önce böyle imkânlarımız yoktu. Bugün imkânlarımız çok farklı. Çayırova Belediye Başkanımız bizimle. Her zaman bizimle olduğu için ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz ’’ diye konuştu.

# eğitim, başkanı

31 Ağu 2022 - 15:37 İHA Kocaeli- Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.974.934 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Amatör spor kulüplerine 20 farklı ürün desteği mask
Amatör spor kulüplerine 20 farklı ürün desteği
Kadın A Milliler Almanya ile Bursa'da karşılaşacak mask
Kadın A Milliler Almanya ile Bursa'da karşılaşacak
Hüseyin Gümüşalan başpehlivan   mask
Hüseyin Gümüşalan başpehlivan  
DEVA’lılar stres attı     mask
DEVA’lılar stres attı    
Oğuzhan Tüzün gümüşü kaptı   mask
Oğuzhan Tüzün gümüşü kaptı  
Özdoğan: Kocaelispor’u yenmeliyiz  mask
Özdoğan: Kocaelispor’u yenmeliyiz 
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL