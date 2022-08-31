31 Ağu 2022 - 16:01- Gündem G: 31 Ağu 2022 - 16:04

Cedit için sözleşme imzalandı

Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için En-Sa Yapı ve İnşaat firması ile sözleşme imzalandı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Cedit için sözleşme imzalandı mask

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir belediyesinin ortak yaptığı Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ihaleyi alan Ali Acar İnşaat’ın artan maliyetler nedeniyle yaşayacağı zarar nedeniyle tasfiye sürecine gitmesi sonrası ihale iptal edilmişti. Toplamda dördüncü kez iptal edilen konut yapım ihalesi 28 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da bulunan TOKİ’de yeniden yapıldı.

YAKLAŞIK MALİYETİ 1 MİLYAR 44 MİLYON

Düzenlenen ihalenin yaklaşık maliyeti 1 milyar 44 milyon 299 bin lira olarak belirlenirken Haldız İnşaat ve En-Sa Yapı ve İnşaat teklif verdi. İhaleye giren En-Sa Yapı ve İnşaat 1 milyar 95 milyon, Haldız İnşaat ise 1 milyar 98 milyon 61 bin lira teklif verdi. Cedit’te 1105 konut ve 6 dükkan için yapılan ihalede teklifler, muhammen bedelin üzerinde kalırken Ali Acar İnşaat 368 milyon teklif ile ihaleyi almıştı.

ÇALIŞMALARA BAŞLAMASI BEKLENİYOR

İhale komisyonu yaptığı incelemenin ardından en düşük teklifi veren En-Sa Yapı ve İnşaat firması ile sözleşme imzaladı. Yer teslimi aşamasına gelinen projede firma inşaat alanını teslim aldıktan sonra şantiye kurarak çalışmalara başlayacak.

# ardından, ile, Ankara, çevre

31 Ağu 2022 - 16:01 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.974.934 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatansever - 1 milyar 98 milyon ₺ 1100 daire için. Ortalama 900-950 bin ₺ daire başı maliyet. Hayırlı uğurlu olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Ağustos 16:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Rotary’den coşku dolu kutlama mask
İzmit Rotary’den coşku dolu kutlama
Balıklar afiyetle yendi mask
Balıklar afiyetle yendi
İzmitliler Zafer Kortejinde buluştu   mask
İzmitliler Zafer Kortejinde buluştu  
Emekli subayların onur ve gurur günü   mask
Emekli subayların onur ve gurur günü  
Körfez’de 30 Ağustos coşkusu mask
Körfez’de 30 Ağustos coşkusu
Karamürsel ‘Zafer Bayramı’nı kutladı mask
Karamürsel ‘Zafer Bayramı’nı kutladı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL