MHP Darıca İlçe Başkan Yardımcısı istifa etti!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Darıca İlçe Başkan Yardımcısı İlhan Demirci yönetimden istifa ettiğini duyurdu. Demirci, söz konusu istifasıyla ilgili olarak, “Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Darıca İlçe Yönetiminden istifa etmiş bulunmaktayım. Liderimiz ve davaya sadakatimiz tartışmaya kapalı olmakla birlikte, son nefesime kadar Milliyetçi Ülkücü hareketin emrindeyim” ifadelerine yer verdi.