31 Ağu 2022 - 16:02- Siyaset G: 31 Ağu 2022 - 16:03

MHP Darıca İlçe Başkan Yardımcısı istifa etti!

MHP Darıca İlçe Başkan Yardımcısı İlhan Demirci, görevinden istifa etti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
MHP Darıca İlçe Başkan Yardımcısı istifa etti! mask

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Darıca İlçe Başkan Yardımcısı İlhan Demirci yönetimden istifa ettiğini duyurdu. Demirci, söz konusu istifasıyla ilgili olarak, “Gördüğüm lüzum üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Darıca İlçe Yönetiminden istifa etmiş bulunmaktayım. Liderimiz ve davaya sadakatimiz tartışmaya kapalı olmakla birlikte, son nefesime kadar Milliyetçi Ülkücü hareketin emrindeyim” ifadelerine yer verdi.
# Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, İlhan Demirci, Darıca

31 Ağu 2022 - 16:02 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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