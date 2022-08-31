Hamburg’da Gezilecek En Güzel 10 Yer

Almanya'nın başkenti Berlin'den sonra en büyük şehri olan Hamburg, Elbe Nehri'nin huni şeklindeki uzun halicinin başında yer alır. Konumu, deniz ile Almanya'nın iç su yolları ve sayısız ada ağı arasında önemli bir bağlantı olmasını sağlar.

Şehir en çok ünlü liman bölgesi Hamburg Limanı ile tanınır. Hamburg, önemli bir ulaşım merkezi olmasının yanı sıra, Avrupa'nın en önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri ve aynı zamanda önemli bir turizm merkezi haline geldi.

Hamburg Gezilecek Yerler Listesi – En İyi 10 Yer

Eski Hamburg'un yüzyıllarca süren yangınlardan ve savaşlardan sağ çıkabilen tek parçası olan dar, kıvrımlı Deichstrasse, şehrin geçmişine dair bir fikir verir. 19. yüzyıldan kalma depolardan ve 21. yüzyıldan kalma liman komplekslerinden çok önce inşa edilen cadde, şehrin Hansa geçmişine bir bakış sunuyor. Hansa Birliği, 11. yüzyıldan 18. yüzyıla ve hatta 19. yüzyıla kadar Baltık ve Kuzey Atlantik boyunca bağımsız liman şehirleri ve tüccarların bir ortaçağ birliğiydi. Kendine özgü mimarisi, Baltık Almanya'sında bulunur.

Deichstrasse sizi doğrudan şehrin birçok kanalından birinin üzerindeki bir köprüye götürür. Hansa'nın gücünün azalmasından birkaç yüzyıl sonra inşa edilen devasa tuğla depolar, kanalın kenarları boyunca bir kanyon oluşturur.

İkinci bir yaya köprüsü, 19. yüzyıldan kalma neo-Hansa tuğlasının çarpıcı bir karışımında eski ve yeni karışımın çağdaş çelik ve cam apartmanlarla, balkonlarının çekici kafeler üzerinde çıkıntı yaptığı, göz kamaştırıcı ve göz alıcı bir şekilde yer aldığı en sıcak yeni mahalle olan Hafencity'ye açılıyor. vintage yelkenli gemilerle göz göze. Hamburg'da yapılacak en ilginç şeylerin çoğu bu liman bölgesinde.

İşte Hamburg gezilecek yerler listenize ekleyebileceğiniz en popüler turistik noktalar ;

1. Miniatur Wunderland

Kendi kendini dünyanın en büyük model demiryolu olarak tanımlayan 10.000 metrekareyi aşan Miniatur Wunderland, dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçileri Güney Almanya, Hamburg, ABD, İskandinavya, İsviçre ve Venedik dahil olmak üzere minyatür boyutlu ülke ve şehirlerin modellerini hayranlıkla seyretmeye götürüyor. Dokuz farklı bölümde 1.000'den fazla tren, 130.000 ağaç ve yaklaşık 250.000 figür bulunmaktadır.

Saatler günden güne değişse de Wunderland her gün açıktır. Biletler yetişkinler için 15 Euro (yaklaşık 17 $), 15 yaş ve altı için 7,50 Euro (yaklaşık 8 $) tutarındadır. Gerekli bina ve teknoloji hakkında fikir veren saatlik rehberli turlar ek bir ücret karşılığında mevcuttur. Uzun bir kuyrukta beklemek zorunda kalmamak için biletlerinizi önceden internetten ayırtmayı düşünün.

2. Elbphilharmonie

Sidney'in opera binasıyla kıyaslandığında çarpıcı bir mimari harikası olan Elbphilharmonie, Pritzker Mimarlık Ödüllü İsviçreli mimarlık firması Herzog & de Meuron tarafından tasarlanan bir konser salonu ve performans alanıdır. 2016 yılında açılır açılmaz dalgalı çatısı ve cam cephesi sayesinde anında mimari bir simge haline geldi. Neyse ki, çarpıcı alanın tadını çıkarmak için bir gösteri biletine ihtiyacınız yok.

Plaza her gün sabah 9'dan gece yarısına kadar açıktır. Elbphilharmonie'ye Baumwall ve Überseequartier dahil olmak üzere birçok U-Bahn istasyonu üzerinden ulaşabilirsiniz. Yaklaşan konserlerin ve etkinliklerin bir listesini görmek için mekanın resmi web sitesini ziyaret edin.

3. Alter Elbtunnel

Alter Elbtüneli (Eski Elbe Tüneli, St. Pauli Elbe Tüneli olarak da bilinir), Elbe Nehri'nin altından geçen bir yaya, bisiklet ve (arabalara izin verilmese de) bir sürücü tünelidir. Hamburg'un merkezini nehrin güney tarafına bağlar. 1911'de açılan tünel, Landungsbrücken ve Steinwerder iskeleleri arasında bağlantı yolu olarak liman ve tersane çalışanlarına hizmet etmek için inşa edildi. 1970'lerde "yeni" Elbe tüneli açıldığında turistik bir cazibe merkezi haline geldi.

Tünel 24 saat boyunca yayalar ve bisikletliler için ücretsizdir ve kesinlikle Hamburg gezilecek yerler listesinde olması gereken cazibe merkezlerinden biri.

4. Hamburger Kunsthalle (Hamburg Sanat Galerisi)

Almanya'nın en büyük sanat müzelerinden biri (ve sergi alanı açısından en büyüklerinden biri) olan Hamburger Kunsthalle, hem eski hem de yeni olmak üzere geniş bir resim ve heykel koleksiyonuna sahiptir. Kalıcı koleksiyon, sekiz yüzyıldan kalma sanatı kapsar - bazı parçalar Orta Çağ'a kadar uzanır. Modern ve çağdaş bölümlerde Andy Warhol, Max Beckmann ve Bruce Nauman gibi sanatçılar temsil ediliyor; eski bölümlerde, Rembrandt ve Anthony van Dyck'in eserlerinin yanı sıra Alman Romantik ressamların ünlü eserlerinden oluşan bir koleksiyon bulacaksınız.

Hamburger Kunsthalle, ilk olarak 1850'de saygın bir sanat salonu olarak kurulan Hamburg'un ana sanat müzesidir. Kunsthalle'nin kalıcı koleksiyonları, 14. yüzyıla ait Kuzey Almanya resmine ve 16. ve 17. yüzyıla ait Hollandalı, Flaman ve İtalyan sanatçıların tablolarına odaklanmaktadır. İlki aynı zamanda Chilehaus ile ünlü Fritz Schumacher tarafından tasarlanan 1869, 1921 ve 1997'den kalma üç binadan oluşmaktadır. Buradaki dikkate değer tablolardan birkaç örnek, Caspar David Friedrich'in Sis Denizinin Üzerinde Gezgin ve Edvard Munch'un Madonna'sıdır.

5. St. Michael's Church

Hamburg'daki birçok kilisenin en ünlüsü olan St. Michael's (Hauptkirche Sankt Michaelis) 1750-1762 yılları arasında Barok tarzında inşa edilmiştir ve şehrin en önemli simge yapılarından biridir.

Bu katolik kilisesini ziyaret ederken yapılacak en iyi şeylerden biri, yerel olarak "Michel" olarak bilinen 132 metre yüksekliğindeki kulesine çıkmaktır. Merdivenler ve asansörle erişilebilen kulenin izleme platformları, şehrin ve limanın mükemmel panoramik manzarasını sunar.

Hamburg'un en büyük kilisesi olan St. Michael's, aslında aynı noktada inşa edilen üçüncü kilisedir ve 1912'de inşa edilmiştir. Ziyaretçiler, beş farklı organını, 65 metrelik sunakını, mahzenini ve muhteşem kilisesini görmek için tarihi kiliseye akın eder. Kilisenin kulesinin yaklaşık 350 metre yüksekliğindeki gözlem güvertesinden güzel manzaralar sunması da kilisenin en güzel yanı. Almanya'nın en büyük saat çanına ev sahipliği yapan kilisenin 433 metre yüksekliğindeki kulesi şehrin her yerinden görülebilir.

6.Hamburg Belediye Binası

Rathaus (Belediye Binası) büyüktür - Londra'nın muazzam Buckingham Sarayı'ndan daha büyüktür - ve gezginlere göre Hamburg'daki en iyi turistik yerlerden biridir. Venedik'teki Piazza San Marco'dan ilham alan bir meydanda yer alan neo-rönesans binasının heybetli dış cephesi, Hamburg'un belediye meclisi ve eyalet hükümet yetkilileri tarafından doldurulan lüks bir iç mekana açılıyor.

İngilizce turlar yaklaşık 45 dakika sürer ve tesiste bulunan 647 odanın sadece bir kısmı olan gösterişli devlet odalarının yanından geçer.

Hamburg'daki Rathausmarkt'ın merkezinde görkemli Belediye Binası veya Rathaus duruyor. Borsa'nın (Börse) bitişiğindeki bu büyük, özenle dekore edilmiş Neo-Rönesans binası 1897'de tamamlandı ve çoğu şehrin yıllık Uzun Müzeler Gecesi etkinliği için halka açılan 647 odadan oluşuyor.

Dikkate değer özellikler arasında, Alman ticari gemiciliğinin önemini gösteren Kaisersaal'daki muhteşem boyalı tavan bulunmaktadır. Rehberli turlar ve yerel yönetimi iş başında gözlemleme fırsatları mevcuttur.

Rathaus'tan Hamburg'un başlıca alışveriş ve iş bölgesi olan geniş Mönckebergstraße, bir katedral ve 133 metrelik çan kulesiyle dikkat çeken tuğla Hansa mimarisinin güzel bir örneği olan 14. yüzyıldan kalma Aziz Petrus Kilisesi'nin yanından geçmektedir.

7. Speicherstadt

Speicherstadt'ın (Depo Bölgesi) kırmızı tuğlalı binaları, limandaki teknelerden taze taşınan kahve, baharat, ipek gibi şehrin ithalatını barındırıyordu. 2015 yılında Speicherstadt, Almanya'nın 40. UNESCO Dünya Mirası Alanı oldu. Bugün bu bölge, çoğunlukla 1883 ile 1920'lerin sonları arasında inşa edilmiş ve yürüyerek görülmesi eğlenceli neo-Gotik binalarla dolu. Bölgede Miniatur Wunderland ve Uluslararası Denizcilik Müzesi de dahil olmak üzere birkaç cazibe merkezi olmasına rağmen, çoğunlukla fotoğraf çekimleri ve pitoresk bir yürüyüş arayan ziyaretçileri cezbeder. Popüler fotoğraf noktaları arasında Holländischer Birdge'ün sonundaki Wasserschloss (veya "su kalesi") ve eski bir gümrük kabini olan Fleetschlösschen yer alır.

8. Reeperbahn

Hamburg'un Reeperbahn'ı bir zamanlar Amsterdam'ın Red Light District'iyle seks ticaretinde rekabet ediyordu, ancak zaman değişti (biraz). St. Pauli'de bulunan Reeperbahn, seks dükkanları, striptiz şovları ve genelevlerle dolu koridoru ile ünlü bir gece hayatı merkezidir, ancak dalış barlarından Beatles anıtına kadar birçok X sınıfı olmayan aktivite ve turistik yer vardır.

St. Pauli, kulüpleri, barları, tiyatroları ve müzik mekanları ile devasa canlı müzik ortamıyla artık daha çok tanınmaktadır. Eylül ayındaki yıllık Reeperbahn Festivali, canlı müzik dinlemek için yaklaşık 25.000 kişiyi bir araya getiriyor. Reeperbahn, her ne kadar çocuklu ailelerin tercih edebileceği bir yer olmasa da, diğer gezginlerin Hamburg gezilecek yerler listesine ekleyebileceği popüler bir yer.

9. International Maritime Museum

Eski bir depoda bulunan Uluslararası Denizcilik Müzesi, binlerce model gemi de dahil olmak üzere çarpıcı sayıda sergi, eser ve daha fazlasıyla dokuz kat boyunca 3.000 yıllık denizcilik tarihine bir bakış sunuyor

En değerli parçalarından biri, Hollanda'da basılan ilk deniz atlası olan 1657 tarihli "Atlantis Majoris"in bir kopyasıdır. Diğer sergiler arasında dünyanın dört bir yanındaki donanmalardan alınan madalyalar ve üniformalar, ticari ve yolcu taşımacılığı sergileri ve tanınmış denizcilik ressamlarının eserleri yer alıyor. Devasa müzenin üstesinden gelmenin bir yolu, İngilizce olarak sunulan ve sırasıyla 70 Euro (yaklaşık 77 $) ve 80 Euro (yaklaşık 88 $) tutarındaki 60 veya 90 dakikalık bir tura katılmaktır. Sesli kılavuzlar da çok daha düşük bir maliyetle mevcuttur.

Müze her gün saat 10.00'dan itibaren açıktır. akşam 6'ya kadar Giriş ücreti 17 yaş ve üstü yetişkinler için 13 Euro (yaklaşık 14 $), öğrenciler için 9,50 Euro (yaklaşık 10,50 ABD Doları). Sesli rehberler ek 3,50 Euro'ya (yaklaşık 4 $) mal oluyor. Uluslararası Denizcilik Müzesi de Hamburg gezilecek yerler listenize ekleyebileceğiniz en popüler çekim merkezlerinden bir tanesi.

10.Hamburg Hayvanat Bahçesi

Tierpark Hagenbeck (veya Hamburg Hayvanat Bahçesi) Hagenbeck ailesine aittir; 1907'de hayvanat bahçesini kuran Carl Hagenbeck, Jr. vahşi bir hayvan tüccarıydı. Yeniliklerinden biri, günümüzde hala kullanılan bir uygulama olan hayvanları kapatmak için kafesler yerine hendekler kullanmaktı.

Bugün ziyaretçiler hayvanat bahçesinde Avrupa'nın en büyük fil sürülerinden biri de dahil olmak üzere binlerce hayvanla karşılaşabiliyor. Özel bir not, Nil timsahları ve yaklaşık 13.000 balık dahil 14.300'den fazla hayvandan oluşan yapay bir yaşam alanı olan dört seviyeli Tropik Akvaryum'dur. Diğer ilgi çekici yerlerin yanı sıra çeşitli restoranlar, çocuklar için oyun alanları, beslenme gösterileri ve bir rekreasyon parkı da bulunmaktadır.

Saatler mevsime göre değişse de, hayvanat bahçesi her gün sabah 9'dan akşam 4:30'a kadar açıktır. Akvaryum her gün sabah 9'dan akşam 6'ya kadar açıktır. Biletler yetişkinler için 22 avro (yaklaşık 24,50 dolar), 4 ila 16 yaş arası çocuklar için 17 avro (yaklaşık 19 dolar); 3 yaş ve altı çocuklar ücretsiz girer. Akvaryuma erişmek için ayrı biletler satın almanız gerekecek. Hem hayvanat bahçesini hem de akvaryumu ziyaret etmek isterseniz, birleşik biletler yetişkin başına 34 Euro (yaklaşık 38 $) ve çocuk başına 25 Euro (yaklaşık 28 $) karşılığında mevcuttur.

Hamburg gezilecek yerler listesine ekleyebileceğiniz daha çok sayıda cazibe merkezi var. Fakat bu 10 yer, Hamburg’un en ünlü yerleri olduğundan gezinize ilk olarak bu liste ile başlayın derim. Ayrıca daha detaylı bir Hamburg gezisi için https://gezilecekyerler-listesi.com/ adlı siteye göz atabilirsiniz.