Fındık çalarken suçüstü yakalandılar

Kandıra’da 30 Ağustos Salı günü sabah saat 07:00 sıralarında devriye gezen jandarma ekipleri, fındık bahçesinde 3 kişinin kamyonete çuvallar ile fındık yüklediğini fark etti. Yapılan kontrollerde yaklaşık 50 bin TL değerindeki 1 ton fındığın E.B. isimli şahsa ait olduğu ve 3 kişi tarafından çalındığı belirlendi. Ele geçirilen fındıklar tarla sahibine teslim edilirken olayla ilgili E. T. (16), S.Ü. (17) ve E.Ü. (17) gözaltına alındı. 3 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken olayda kullanılan kamyonete el konularak 15 gün trafikten men cezası verildi.
Araç sahibine ise 4 bin 307 TL idari para cezası uygulandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.