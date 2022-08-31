31 Ağu 2022 - 19:07- Gündem G: 31 Ağu 2022 - 19:09

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalandı mask

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüse yakalandığını açıkladı. Koca, “Covid-19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım” ifadelerini kullandı.
# sağlık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs

31 Ağu 2022 - 19:07 İHA Ankara- Gündem

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