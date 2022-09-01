01 Eyl 2022 - 00:26- Asayiş G: 01 Eyl 2022 - 00:51

Çay ocağında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

İzmit'te çay ocağı önünde çay içerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.
Çay ocağında tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı mask

Olay, saat 22.30 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir çay ocağı önünde çay içen Ü.S.’ye kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasında tabancayla ateş açarak kaçtı. 5 el ateş eden şahıs karnından ve bacağından vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşlar Ü.S.’nin bacağından kemerleriyle tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalıştı. Bir hafta önce evlendiği öğrenilen Ü.S. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına devam ederken polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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01 Eyl 2022 - 00:26 İHA Kocaeli- Asayiş

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