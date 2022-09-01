01 Eyl 2022 - 00:34- Asayiş G: 01 Eyl 2022 - 00:35

Yıldırımın düştüğü çatı katı alevlere teslim oldu

Çayırova'da bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Çatı katının alevlere teslim olduğu yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yıldırımın düştüğü esnada korkudan bayılan 3 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.
Yıldırımın düştüğü çatı katı alevlere teslim oldu mask
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Yangın, Çayırova Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde etkili olan yağışla birlikte bir binanın çatı katına yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını gören vatandaşlar ise sokağa döküldü. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Yıldırımın düştüğü esnada korkudan bayılan 3 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, bir, ardından, Vatandaşlar, polis

01 Eyl 2022 - 00:34 İHA Kocaeli- Asayiş

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