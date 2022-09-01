Yangın, Çayırova Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde etkili olan yağışla birlikte bir binanın çatı katına yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını gören vatandaşlar ise sokağa döküldü. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında yaralanan veya dumandan etkilenen kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Yıldırımın düştüğü esnada korkudan bayılan 3 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
01 Eyl 2022 - 00:34- Asayiş Güncelleme: 01 Eyl 2022 - 00:35
Yıldırımın düştüğü çatı katı alevlere teslim oldu
Çayırova'da bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Çatı katının alevlere teslim olduğu yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yıldırımın düştüğü esnada korkudan bayılan 3 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.