Olay, 30 Ağustos gece saatlerinde Çukurbağ Mahallesi Gazi Hakan Bilgi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AYE 295 Tofaş marka otomobil içinde oturan B.G. ve yanındaki şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şahıslar arasında bıçaklı kavga başladı. Arbede sırasında iki kişi de yaralanırken, otomobil ise kana bulandı. Aynı zamanda otomobilin camlarının kırılması neticesinde maddi hasar oluştu. Sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli şahısları ayırmaya çalıştı. Zorluk çıkaran şahıslar, polis memurunun havaya bir el ateş etmesiyle ayrıldı. Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan emniyet güçleri hastanedeki tedavisi tamamlanan B.G.’yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Otomobilde tartıştığı şahsı bıçaklamıştı, tutuklandı
İzmit'te otomobil tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.