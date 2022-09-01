01 Eyl 2022 - 00:35- Asayiş G: 01 Eyl 2022 - 00:36

Ormanda kenevir ekti, suçüstü yakalandı

Kartepe'de ormanlık alanda güvenlik güçlerince yapılan operasyonda ekilmiş halde 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, bir şahıs ise suçüstü yakalandı.
Ormanda kenevir ekti, suçüstü yakalandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kartepe Acısı Mahallesinde ormanlık alanda uyuşturucu madde elde etmek için Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Jandarma ekipleriyle yapılan ortak çalışmada O.B. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Ekilmiş halde 28 kök Hint keneviri bitkisi imha edilirken, O.B. hakkında ise işlem başlatıldı.
# Kartepe

01 Eyl 2022 - 00:35 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.974.934 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sokakta silahlı saldırıya uğradı! mask
Sokakta silahlı saldırıya uğradı!
Halk otobüsünde tekme tokat kavga mask
Halk otobüsünde tekme tokat kavga
Kocaeli’de prefabrik ev alev alev yandı mask
Kocaeli’de prefabrik ev alev alev yandı
Engelli kızın yanında bulunan kişinin ifadesi ortaya çıktı mask
Engelli kızın yanında bulunan kişinin ifadesi ortaya çıktı
Otomobilin çarptığı Yusuf yaşamını yitirdi  mask
Otomobilin çarptığı Yusuf yaşamını yitirdi 
Orman tedbirlerini ihlal eden 137 şahsa ceza mask
Orman tedbirlerini ihlal eden 137 şahsa ceza
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL