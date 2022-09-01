01 Eyl 2022 - 00:37- Asayiş G: 01 Eyl 2022 - 00:38

İşçi minibüsüne çarpan otomobil bariyerlere çıktı: 1 yaralı

Kocaeli D-100 karayolunda bir otomobil işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı ardından bariyerlere çıkarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
İşçi minibüsüne çarpan otomobil bariyerlere çıktı: 1 yaralı mask
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Kaza, D-100 karayolu Derince geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 34 ULJ 71 plakalı otomobil, önce önünde seyreden 41 P 3024 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı, ardından bariyerlere çıkarak durabildi. Kazada sürücü Y.İ. yaralandı, araçta yolcu olarak bulunan R.İ. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sebebiyle karayolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
# Araç, ardından, kaza

01 Eyl 2022 - 00:37 İHA Kocaeli- Asayiş

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