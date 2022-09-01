Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Hisareyn Mahallesi’nde bazı kişilerin tarlasında kenevir ekildiğine ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde B.U., K.D.U. ve S.U. isimli şahısların tarlasında kenevir bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin tarlasına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ekili halde 253 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
01 Eyl 2022 - 00:39- Asayiş Güncelleme: 01 Eyl 2022 - 00:40
Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu
Gölcük'te e tarlalarına kenevir eken 3 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Tarlalarda yapılan aramalarda ise 253 kök kenevir ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.