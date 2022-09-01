01 Eyl 2022 - 09:26- Ekonomi G: 01 Eyl 2022 - 09:30

Elektriğe yüzde 20 zam!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere elektrik tarifesinde fiyat artışına gitti. Buna göre; konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, sanayide kullanılan elektriğe ise yüzde 50 zam geldi.

Elektriğe yüzde 20 zam! mask

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, salgının etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiği belirtildi.

"HAM MADDE FİYATLARINDA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞLAR YAŞANDI"

"Küresel enerji krizi" olarak da yorumlanan bu süreçte tüm ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Bu durum ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilemiştir." denildi.

SANAYİ ABONELERİNE YÜZDE 50 ZAM

EPDK'nın açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: "Özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için yüzde 20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için yüzde 30, sanayi abone grubu için yüzde 50 artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173,46 lira olmuştur." Yeni tarifeler 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
# bir, ile, Avrupa, elektrik

01 Eyl 2022 - 09:26 - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
03

Ak Partili Kızgın - Küfür küfür küfür inanın sevap ak partili olarak hergün ediyoruz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Eylül 10:08
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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