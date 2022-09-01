Derince Kent Konseyi Başkanı Ertekin Akbulak istifa etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Derince Kent Konseyi Başkanlığı görevini bıraktığını duyuran Ertekin Akbulak şu ifadelere yer verdi: "Şahsım ve yönetimim Derince Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçilirken, kısa vade, orta vade ve uzun vade olmak üzere önümüze bir çok hedefler koyduk. Bu hedeflere ulaşmak için 220 kişilik dev bir kadro oluşturduk. Amacımız Derince Belediyemiz ile uyum içerisinde çalışıp, sosyal projeler üretip, belediyemizin imkanları doğrultusunda halkımıza hizmet etmekti.

Çünkü işgal ettiğiniz koltuğun hakkını vermek bizim misyonumuzdu. Bu misyona bir takım engel koyuluyor ve makamın hakkını veremiyorsanız, hizmet edemiyor ve ettirilmiyorsanız o koltukta oturmak ve hizmet ediyorum demek zul'dür.

Yıllarca hem siyasette, hem de STK'lar da yaptığımız hizmetler de asla menfaat aramadık, çıkarlarımız için çalışmadık. Akçeli işlerin içinde bulunmadık. Doğru bildiğimiz hak yolda, yol arkadaşlarımızla ilk günkü aşkla yürüdük. Bundan sonra da ideallerimizden ve davamızdan ödün vermeden yol arkadaşlarımızla yürümeye devam edeceğiz.

Bu ayrılık ve bu duruş bize yeni bir yol haritası belirleyecek, rotamızda yeni yol arkadaşlarımızla hedeflerimize doğru hiç durmadan yürüyeceğiz.



Bu minvalde bugüne kadar bize inanarak ve güvenerek, yol arkadaşlığı yapan, yönetim kurulu üyelerimize;

Kadın Meclisimize, Emekli Meclisimize, Engelli Meclisimize, Gençlik Meclisimize ve Alt birimlerimize sonsuz teşekkürlerimi arz ederken, farkında olmadan süreç içerisinde varsa kalplerini kırdıklarım veya incittiklerimden haklarını helal etmelerini istirham ederken, benden yana da tüm haklarımı helal ediyor, Derince Kent Konseyi Başkanlığını bırakıyorum Kamuoyuna saygıyla duyurulur."