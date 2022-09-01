01 Eyl 2022 - 10:01- Gündem G: 01 Eyl 2022 - 10:32

Kocaeli Barosu taşınıyor!

Kocaeli Barosu, Kozluk Mahallesi'nde bulunan Sevim Hanım Köşkü'ne taşınıyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Kocaeli Barosu taşınıyor! mask
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından İzmit Kozluk Mahallesi'nde bulunan Sevim Hanım Köşkü, Kocaeli Barosuna tahsis edildi. Tahsis kararı sonrasında tadilat çalışmalarının ardından mevcut baro binasının Sevim Hanım Köşkü'ne taşınacağı duyuruldu.
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01 Eyl 2022 - 10:01 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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