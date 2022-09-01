Perilerde işlem TAMAM!

İlimizi Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde temsil edecek olan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın 2022-2023 sezonu lig takvimi ve Federasyon Kupası grubu belli oldu.

İLK MAÇIMIZ İZMİT’TE EDREMİT İLE

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın yer aldığı Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 2022-2023 sezonu lig fikstürü, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda netleşti. İzmit Belediyespor, ilk maçında 24 Eylül Cumartesi günü iç sahada Ferhatoğlu Edremit Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

13FEDERASYON KUPASI’NDA D GRUBUNDAYIZ

Lig fikstürünün çekildiği organizasyonda 13-19 Eylül tarihlerinde Eskişehir’de gerçekleştirilecek Federasyon Kupası’nın da grupları belirlendi. Kupada ter dökecek ekiplerden biri olan temsilcimiz İzmit Belediyespor, Antalya Güneşi, HDI Sigorta Yalova VIP ve Tarsus Belediyesi ekipleriyle D Grubu’nda mücadele edecek.

AĞA: HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Kura çekimi sonrası İzmit Belediyespor ekibini temsilen organizasyona katılan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını temenni etti. İzmit Belediyesi olarak hedefin her zaman zirve olduğunu dile getiren Ağa, “İzmit Belediyesi olarak yeni sezona yeni bir oyuncu gurubuyla başlıyoruz ve yeniden ait olduğumuz Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselmek istiyoruz” dedi.

DEMİR: İKİ KULVARDA VARIZ

Lig ve Federasyon Kupası’nın çekilen fikstürünü değerlendiren bir diğer isim İzmit Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Şube Sorumlusu Tayfun Demir oldu. “Yeni bir sezona yeni umutlarla başlıyoruz” diyen Demir, “Zorlu bir lig maratonu bizi bekliyor. Federasyon Kupası’nda da zorlu bir gruptayız. Ama biz İzmit Belediyespor olarak ligde olduğu gibi kupada da iddialıyız” ifadelerini kullandı.

TÜRKOĞLU’NDAN BAŞARI DİLEĞİ

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı, Türk basketbol tarihinin bir döneme damga vurmuş basketbolcularından Hidayet Türkoğlu “Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2022-2023 Sezonu fikstürü ve Federasyon Kupası kura çekimleri camiamıza hayırlı olsun. Yeni sezonda bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” paylaşımını yaptı.

İZMİT BELEDİYESPOR’UN SEZON FİKSTÜRÜ

1. HAFTA: Edremit Güre

2. HAFTA: Emlak Konut Gelişim (D)

3. HAFTA: Botaş Gelişim

4. HAFTA: Elazığ Basketbol (D)

5. HAFTA: Urla Belediye

6. HAFTA: Antalya Güneşi (D)

7. HAFTA: HDI Sigorta Yalova

8. HAFTA: Çeşme Basketbol (D)

9. HAFTA: Fenerbahçe Gelişim

10. HAFTA: DİBA (D)

11. HAFTA: Elazığ İl Özel İdare

12. HAFTA: Boğaziçi Basket (D)

13. HAFTA: Tarsus Belediyesi

14. HAFTA: Turgutlu Belediye (D)

15. HAFTA: Karşıyaka Çarşı

KADINLAR FEDERASYON KUPASI GRUPLARI

A GRUBU

Turgutlu Belediyespor

Edremit Belediyesi Güre

Çeşme Basketbol

Urla Belediyesi

B GRUBU

Fenerbahçe Gelişim

BOTAŞ Gelişim

Boğaziçi Basketbol

Emlak Konut Gelişim

C GRUBU

Elazığ Basketbol

DİBA

Karşıyaka Çarşı Koleji

Elazığ İl Özel İdare

D GRUBU

İzmit Belediyespor

Antalya Güneşi

Yalova VIP

Tarsus Belediyesi