Murat Yıldız: Bu sezon beraber sevineceğiz!

Geride bıraktığımız sezon Yenidoğan Serdarspor’da forma giyen ve yeni sezon içinde İzmit Gençlerbirliği ile anlaşan başarılı orta saha oyuncusu Murat Yıldız yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.

FİNAL MAÇINI KAYBETMİŞTİK

Geçtiğimiz yıl şampiyonluk mücadelesi verdiği takımda bu sezon forma giyeceğini hatırlatan Kocaelispor’un eski futbolcularından Murat Yıldız şu şekilde konuştu: Futbol ilginç bir oyun. Geçen sezon Yenidoğan Serdarspor’da oynarken İzmit Gençlerbirliği ile girdiğimiz şampiyonluk yarışını kaybetmiş ve maçın ardından büyük bir üzüntü yaşamıştım.

HERŞEY YOLUNDA

Yeni sezonda ise geçen sezon beni üzen takımla anlaştım. Genç bir kadroya sahip olan İzmit Gençlerbirliği’nde her şey yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz sezon beni üzen takımla bu sezon sonunda sevinmek için elimden geleni yapacağım. Yeni sezonun tüm takımlar için hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.