Yusuf Başoğlu, Osmanlı 41’de çalışmalara başladı

1. Amatör Lig’de şampiyonluk mücadele verecek olan Osmanlı 41 Spor Kulübü kadrosuna Gölcükspor’dan Yusuf Başoğlu’nu katarak adından hayli söz ettirdi.
ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORLAR
Geride bıraktığımız sezon Hisareynspor ile çok iyi işlere imza atan ardından BAL takımlarından Bağcılaspor’un başarısı için ter döken Yusuf kısa bir süre önce BAL takımlarımızdan Gölcükspor ile anlaşmıştı. Kırmızı siyahlı ekiple yollarını ayıran golcü futbolcu yeni takımı Gölcük temsilcisi Osmanlı 41 ile anlaştı ve yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Samimi şekilde karşılandığını ifade eden Yusuf yeni takımı ile Süper Amatör Lig’e yükseleceklerine inandığını ifade ederken, İsmail Poyraz’ın başkanlık yaptığı Osmanlı 41 ise ofans hattını Yusuf Başoğlu transferi ile oldukça güçlendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.