01 Eyl 2022 - 10:27- Spor G: 01 Eyl 2022 - 10:28

Yusuf Başoğlu, Osmanlı 41’de çalışmalara başladı

1. Amatör Lig’de şampiyonluk mücadele verecek olan Osmanlı 41 Spor Kulübü kadrosuna Gölcükspor’dan Yusuf Başoğlu’nu katarak adından hayli söz ettirdi....

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Yusuf Başoğlu, Osmanlı 41’de çalışmalara başladı mask

1. Amatör Lig’de şampiyonluk mücadele verecek olan Osmanlı 41 Spor Kulübü kadrosuna Gölcükspor’dan Yusuf Başoğlu’nu katarak adından hayli söz ettirdi.

ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORLAR

Geride bıraktığımız sezon Hisareynspor ile çok iyi işlere imza atan ardından BAL takımlarından Bağcılaspor’un başarısı için ter döken Yusuf kısa bir süre önce BAL takımlarımızdan Gölcükspor ile anlaşmıştı. Kırmızı siyahlı ekiple yollarını ayıran golcü futbolcu yeni takımı Gölcük temsilcisi Osmanlı 41 ile anlaştı ve yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Samimi şekilde karşılandığını ifade eden Yusuf yeni takımı ile Süper Amatör Lig’e yükseleceklerine inandığını ifade ederken, İsmail Poyraz’ın başkanlık yaptığı Osmanlı 41 ise ofans hattını Yusuf Başoğlu transferi ile oldukça güçlendirdi.
# ile, bir, ardından

01 Eyl 2022 - 10:27 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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