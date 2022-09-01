01 Eyl 2022 - 10:28- Spor G: 01 Eyl 2022 - 10:29

Kadir Baylan, kankası Veysel Boz’u kırmadı

1. Amatör Lig takımlarından Osmanlı 41 Spor Kulübü’nde önemli transferler devam ediyor. Gölcük ekibi kadrosuna kariyerinde 2. Lig, 3 Lig ve Bölgesel A...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kadir Baylan, kankası Veysel Boz’u kırmadı mask

1. Amatör Lig takımlarından Osmanlı 41 Spor Kulübü’nde önemli transferler devam ediyor. Gölcük ekibi kadrosuna kariyerinde 2. Lig, 3 Lig ve Bölgesel Amatör Lig deneyimi olan başarılı sol bek Kadir Baylan’ı kattı. Kadir’in transferinde Osmanlı 41’in kaleci antrenörü Veysel Boz etken oldu.

İSMAİL POYRAZ TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan İsmail Poyraz açıklamasında “2. Lig, 3. Lig ve BAL’da toplam 4 şampiyonluk yaşayan Kadir Baylan ile anlaşma sağladık. Osmanlı 41 Spor Kulübü’ne futbolcumuz Kadir Baylan’a hayırlı olsun. Transferde emeği olan kaleci antrenörümüz Veysel Boz’a teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

KADİR BAYLAN KİMDİR?

İzmitli futbolcu 15 Nisan 1991doğumlu. Kocaeli Demirspor’da (Belediye Derincespor) futbola başlayan başarılı sol bek sırası ile, Çenesuyu Plajyolu, Kocaelispor, Kahramanmaraş, Erzincan Refahiye, Tekirdağ, Cizre, Kozan, Kırşehir, Aksaray, Belediye Derince, Karaman, Ünye ve Amasyaspor Futbol Kulübü’nde forma giydi. Kadir’in 69 profesyonel maçı bulunuyor.
# ile, Kocaelispor

01 Eyl 2022 - 10:28 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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