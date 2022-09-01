İzmitli Hüseyin Kozluca: Erman Kunter’i mahkemeye verecektim

Fenerbahçe’nin ve Milli Takım’ın efsanevi basketbolcusu, halen kırılamayan sayı rekorunun sahibi İzmitli Hüseyin Şahin Kozluca gazetemize konuştu ve “ Bir maçta 153 sayı atan Erman Kunter rekorumu kırsaydı, davacı olacaktım” dedi.

BENİ GEÇSEYDİ SIKINTI OLACAKTI

Türkiye basketbol liglerinde halen kırılamayan sayı rekorunun sahibi Fenerbahçe’nin İzmitli esnafı basketbolcusu Hüseyin Şahin Kozluca, Gebze Yeni Haber Gazetesi’ne konuştu. Sarı lacivertli kulübün Dereağzı’ndaki tesislerinde deneyimli gazeteci Aktan Uslu ile karşılaşıp tanışan 86 yaşındaki Kozluca, “Bu anlatacağımı ülkemiz basınında ilk size anlatıyorum: Fenerbahçe’nin Hilalspor ile oynadığı maçta Erman Kunter’e 153 sayıyı hile ile arttırdılar. Kunter sezonu toplamda 610 sayı ile kapattı. Şayet benim 765 olan ve halen kırılamayan sayı krallığı rekorumu kırsaydı mahkemeye gidip o maçtan sebep davacı olacaktım

FENERBAHÇE’YE DAYISI GÖTÜRDÜ

Kocaeli’nin yeni coğrafi yapılanmasıyla birlikte günümüzde Başiskele Yeniköy’de dünyaya gelen İzmitli Hüseyin Şahin Kozluca, Haydarpaşa Lisesi basketbol takımında oynarken Önder dayısı tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü’ne götürüldü. Yıllarca sarı lacivertli formayı terleten, halen kırılamayan sayı rekorunun sahibi Kozluca; 10 kez genç milli, 76 kez de A milli takım forması ile mücadele etti. Basketbol kariyerinde 7 sezon boyunca en iyi oyuncu seçildi.

DEREAĞZI’NDAKİ KOCAELİ İZLERİ

Efsanevi basketbolcu ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Hüseyin Şahin Kozluca, Fenerbahçe’nin Dereağzı tesislerinde mevkiidaşı Özdemir Günday ile. İstanbul İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu Maliye Bölümü’nü bitiren Özdemir Günday; KBB İtfaiyesi’nin efsanevi itfaiyeci Emin Pehlivan yıllarında İzmit’te projesi üretilip Gebze’de pratiğine geçilen eğitim halkasında yer almış, itfaiyesi olmayan Aydın’a bağlı Didim İlçesi’nde ilk itfaiye teşkilatının ve arama kurtarma derneğinin kurulmasında Gebzeli Makine Mühendisi Orhan Sönmez ile aktif rol üstlenmişti. Günday aynı zamanda TMMOB Makine Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi, Kocaeli eğitmenlerinden.

Fenerbahçe’nin Türkiye şampiyonu ünlü basketbol ilk 5’lerinden biri: -Soldan sağa- Tuncer Kobaner, Hüseyin Kozluca, Erdal Poyrazoğlu, Ferhan Baras ve Mehmet Baturalp.