01 Eyl 2022 - 11:19- Kültür-Sanat G: 01 Eyl 2022 - 11:20

Yazlık Sinema Günleri’nde Dağ 2 filmi izlendi

Kartepe’de gerçekleştirilen Yazlık Sinema Günleri’nde "Dağ 2" filmi gösterime sunuldu.
Yazlık Sinema Günleri’nde Dağ 2 filmi izlendi mask
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Kartepe Belediyesi’nin düzenlediği Yazlık Sinema Günleri devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde "Dağ 2" filmi izletildi. Filme vatandaşlar da ilgi gösterdi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yazlık Sinema Günleri hemşehrilerimizin büyük ilgisiyle devam ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş olan açık hava sineması hayatımızda yeniden yer almaya başladı. Sosyal kaynaşmaya vesile olan ve hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri etkinliklerimiz devam edecek" dedi.
# Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe, başkanı, Vatandaşlar

01 Eyl 2022 - 11:19 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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