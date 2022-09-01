Avantajlı Fiyatlarla Okul Alışverişi Özdilek’te!

Özdilek, 25 Ağustos – 7 Eylül 2022 tarihleri arasında 400 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerine 50 TL indirim fırsatı veriyor. Ayrıca aynı tarihler arasında kırtasiye, giyim, ayakkabı ve ev tekstili alışverişlerinde peşin fiyatına 8 taksit imkanı da tüm misafirlere sunuluyor.

Özdilek ile çocuklar okula dönüşe hazır!

Yeni eğitim öğretim dönemiyle beraber okul alışverişi listenizi tamamlamak için uğrayabileceğiniz en doğru adreslerden biri olan Özdilek’te, avantajlı fiyatları ve çocuğunuzun sağlığı için güvenli içerikleriyle a’dan z’ye tüm kırtasiye ürünlerini bulabilirsiniz.

Çocuklar için en yeni kırtasiye ürünlerinin özel indirimler ve fırsatlarla beğeniye sunulduğu şubelerde, lisanslı sırt çantalarıyla birlikte defter çeşitlerinden boya setlerine, kalem, silgi ve kalemtıraş çeşitlerinden okul çantalarına, lisanslı kırtasiye ürünlerinden beslenme çantaları ve çelik mataralara kadar tüm ürünler, markaların en yeni ve en güzel ürünleriyle Özdilek reyonlarındaki yerini alıyor. Çocukların öğrenme sürecini daha eğlenceli hale getirecek okul aksesuarları ve dünya küreleri de mağazalarda minikleri bekliyor.

Bilinçli ebeveynlerin çocuklarının sağlığı için oldukça titiz davrandığı ürün tercihi konusunda onların yanında olan Özdilek, kırtasiye ürünlerinin hiçbirinde azo boyar madde, fitalat, ağır metaller, nikel, alerjen ve kanserojen boyar maddeler, PAH ile formaldehit gibi maddelere yer vermiyor.

Kırtasiye Alışverişleriniz bi tıkla kapınızda

Özdilek’in çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com’da da kaliteli ve güvenli kırtasiye malzemeleri, konforlu okul çantaları, lisanslı ürünler ve kalem çantaları gibi pek çok ürün yine kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Özdilekteyim.com’un mobil uygulamasını da indirerek siz de alışveriş keyfinizi bi tıkla katlayabilirsiniz.