Balıkçılar sezonun ilk avından bereketli döndü

Ya hak ya adalet - @Erol Demirbek Türk 02 nolu yoruma cevabı: erolcuğum balık pahalı değil ki doğal organik ne kaldı kilosu 50 ile 150 tl arası... KİMYASAL İLLAÇ LI SAĞLIĞA ÇOK ZARARLI TAVUK UN KİLOSU 100 TL KANAT 120 TL BAKTERİNİN KİMYASALIN EN ÇOK OLDUĞU KANAT KEMİĞİNİ ÇIK KİLOSU 180 TL YE YİYORSUN. sonra kalp krizi, bende tansiyon var, şeker çıktı, mide problem, böbrekte sıkıntı.. mesela senin gözler gitmiş kulak bitmiş. yoksa balık ucuz olsun diye yorum atmazdın. hadi şimdi güle güle