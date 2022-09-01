Balıkçılar sezonun ilk avından bereketli döndü

Türkiye genelinde başlayan av sezonuyla ilimizdeki balıkçılar da Vira Bismillah diyerek denize açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanvekili Bülent Sarı, CHP Kocaeli İl Yönetimi, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yöneticileri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Karamürsel Ereğli Balık Hali’ne giderek sezonun ilk mezatında balıkçılara bol kazançlar diledi.
VİRA BİSMİLLAH
Mezata katılan esnaflarla görüşen CHP’liler, vatandaşların taleplerini dinledi. Sezonun ilk mezatında fazla siftah yapamadıklarını ifade eden balıkçılar, önümüzdeki günlerde bu sıkıntının aşılmasını beklediklerini belirtti. CHP Kocaeli İl Başkanvekili Bülent Sarı, “Vira bismillah diyen balıkçılarımızı il yöneticilerimiz ve ilçe başkanlarımız ile sabahın ilk ışıklarıyla ziyaret ettik. İnşallah bu sene bol balık olur ve vatandaşlarımızda umarız ucuza balık yiyebilir. Tüm balıkçılarımıza yeni sezonda bereketli ve bol kazançlar diliyorum” açıklamasında bulundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Erol Demirbek Türk - haydi maşallah umarım balığı ucuza yiyebiliriz.
Ya hak ya adalet - erolcuğum balık pahalı değil ki doğal organik ne kaldı kilosu 50 ile 150 tl arası... KİMYASAL İLLAÇ LI SAĞLIĞA ÇOK ZARARLI TAVUK UN KİLOSU 100 TL KANAT 120 TL BAKTERİNİN KİMYASALIN EN ÇOK OLDUĞU KANAT KEMİĞİNİ ÇIK KİLOSU 180 TL YE YİYORSUN. sonra kalp krizi, bende tansiyon var, şeker çıktı, mide problem, böbrekte sıkıntı.. mesela senin gözler gitmiş kulak bitmiş. yoksa balık ucuz olsun diye yorum atmazdın. hadi şimdi güle güle
Derya Ertürk - Gittiler ucuza balık almaya taze taze bedava balık yemeye !!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.