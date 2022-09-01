Vali Yavuz: Öğretmenin, ulemanın aşağılandığı toplumlar yol alamaz

12 Eylül Sabahı başlayacak olan 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı öncesi Kocaeli Valiliğinde değerlendirme ve okul güvenliği toplantısı yapıldı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Başkanlığında yapılan toplantıda Kocaeli’deki okulların durumu görüşüldü. Toplantıya; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra; Vali Yardımcısı Ali Ada, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İlçe Kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri, okul aile dernek başkanları ve eğitimciler katılım sağladı.

“TÜM OKULLAR GÜVENLİK KAMERASI İLE DONATILDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 20 yılda eğitim alanında çok önemli yollar kat edildiğini ifade eden Vali Yavuz, “Bugün de okul güvenliği başta olmak üzere birçok konuyu görüşüp karar bağlayacağız. Daha önce de yaptığımız ilk toplantıyı biliyorsunuz. Bugün biraz daha geniş kapsamlı okul aile birliği başkanlarının ve okul müdürlerinin de katılımı ile kapsamlı bir toplantı icra ediyoruz. 12 Eylül pazartesi günü eğitim başlayacak. İlimizdeki bütün okullar güvenlik kameraları ile donatılmış, güvenlik kamerası olmayan okul bulunmamaktadır. 18’i milli eğitim bakanlığı 10’u Kocaeli valiliği tarafından finanse edilmek üzere 28 okulun güvenlik kamerası sisteme entegre edilmiştir” ifadelerini kullandı.

572 GÖREVLİ OKUL BÖLGELERİNDE OLACAK

Okul güvenlik önemleri hakkında da bilgi veren Vali Yavuz, “İlimizde risk bölgesi olarak belirlenen 332 okul bulunmakta ve bu okullar Polis ve Jandarma tarafından denetlenmektedir. Polis sorumluluk alanında bulunan ve risk değerlendirmesi yapılan 609 okuldan 447 güvenli eğitim koordinatörü görevlisi polis memuru ile 3 okul kolluk görevlisi polis memuru görev yapacaktır. Jandarma sorumluluk alanında bulunan 121 okula ise 125 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirilmiştir” şeklinde konuştu.

“SERVİSÇİLER İLE BAĞIŞ İLİŞKİSİ KURULMAYACAK”

Servis şoförlerinin denetimi ile ilgili de bilgiler veren Vali Yavuz, “Servis şoförlerinin eğitim ve denetimi, şartları sağlamayan araçlar ile ilgili gerekli işlemleri yapılması gerektiğini konuşmuştuk. Servis araçları konusunda hassas olunmasını söyledik. Servisçiler ile bağış adı altında herhangi bir ilişkiye girilmeyecektir. Bu ilişki sonrası denetlemek imkansız hale gelmektedir. Şoför değişiklikleri mutlak suretle idare bilgisi dahlinde yapılacaktır. Tüm şoförlerin bilgileri valiliğimize verilecektir. Önce yaya görsellerini çizdik Yaya güvenliğini önemsiyoruz. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Çocuklar için trafik eğitim parkı projemiz devam ediyor. Bu parkların aktif kullanılmasını bekliyoruz” dedi.

“MADDE BAĞIMLILIĞI GENÇLERİMİZ TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR”

Yapılan toplantının benzerlerinin kaymakamlıklarda da yapılmasını talep eden Vali Yavuz, “Kaymakamlıkların koordinesinde uyuşturucu maddeler konusunda bilgilendirme toplantılarının yapılmasını çok önemli görüyoruz. Okul kolluk görevlisi görevlendirilmesi fevkalade önemli. İhtiyaç olması halinde sayıların arttırılmasını çalışmalıyız. Güvenlik kameralarının tekrar kontrol edilmesini, arıza varsa giderilmesini bekliyoruz. Okul ile ilişiği bulunmayan kişilerin okulların etrafında gezmesi ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Madde bağımlılığı gençlerimizi tehdit etmeye devam ediyor. Bu konuda da detaylı çalışmalar yapacağız. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi artan madde kullanımı. Bunu önlemek adına da narko eğitimlerin önemini vurgulamak istiyorum.

“BAĞIŞIN ZORUNLUSU OLMAZ”

Eğitim sadece öğretmenlerin ve milli eğitiminin sorumluluğunda olan bir alan değildir. Eğitim hepimizin sorumluluğu altında bir alandır. Bir şekilde eğitimin bir parçasıyız. Bağışın zorunlusu olmaz. İnsanlara kayıt parası adı altında işlemler yapılmasını tasvip etmiyoruz. Bu şehir yeterince ekonomik güce sahip bir şehir. Ama öğrencilere yönelmek asla doğru değil. Bu şehirde bağışta bulunmak isteyen çok iş insanı var. Zengin bir şehir bu şehir. Velilere yönelmeyi doğru bulmuyorum.

“ÖĞRETMENİN, ULEMANIN AŞAĞILANDIĞI TOPLUMLAR YOL ALAMAZ”

Şehrimizde 3 üniversite var. Şuanda yerleştirmeler yapıldı. Üniversitelerimize gelecek öğrenciler ile ilgili bir barınma sorunu yok. Tercih eden öğrenci sayısı yatak kapasitesinin altında. Kimsenin bu konuları istismar etmesine izin vermeyeceğiz. Herkes müsterih olsun. İnşallah biz devlet olarak kucak açacağız, onları misafir edeceğiz. Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimize başarılar diliyorum. 4 çocuk büyüttüm, hiçbir zaman çocuğumun yanında öğretmenini eleştirmedim. Türk milletinin kadim bir geleneği var. Öğretmenin, ulemanın aşağılandığı toplumlar yol alamaz.

“İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ İLE REFERANSLARIMIZA NOKTA ATIŞI YAPILIYOR”

Çocuklarımızın yanında öğretmenleri aşağılamamayı öğrenmeliyiz. Aksi takdirde çocuklara mazeret oluşturur. Öğretmenine saygısız, büyüklerine saygısız bir toplum başarılı olamaz. Devlete, hocasına, komutanına hürmet eder bizim milletimiz. Ne kadar iyi özelliklerimiz varsa bunlara nokta atışı yapılıyor. Referanslarımızı yok ediliyor. Bunlar bilinçli bir şekilde yapılıyor. Bunu maalesef yabancı istihbarat örgütleri ve maalesef medya aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Çocuğumuzun referansları yok edilirken zaman zaman günlük tartışmalar kurban ettiğimiz hadiseler bunlar. Bu toplumun değerlerine sahip çıkması bu toplumun önünü açar.”