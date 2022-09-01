BELSA Otopark, eski işletmecisine ihale edildi!

İzmit Belediyesi bugün İzmit Belediyesi toplantı salonunda encümen toplantısı gerçekleştirdi. 27 maddenin görüşüldüğü encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında yapıldı.

BELSA OTOPARK 3’ÜNCÜ KEZ İHALEYE ÇIKARILDI

İzmit Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi Belsa Plaza altında yer alan 787 araç kapasiteli Belsa Plaza Otopark Alanı'nın işletmecisi tarafından işletilme süresi mayıs ayı itibariyle sona ermişti. İşletmecisinin işletme süresi dolan otopark alanının yeni işletmecisini belirlemek için mülkiyet sahibi İzmit Belediyesi ihaleye çıktı. İlk ihale oturumu 23 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilirken teklif çıkmadı. İkinci oturum 30 Haziran 2022 tarihinde yapılırken yine teklif verilmedi. Aylık 300 bin TL kira bedeli belirlenen ve üç yıllık süreyle kiraya verilmesine karar verilen Belsa Plaza Otopark Alanı için üç yıllık kira bedeli peşin olarak talep edildiği şartnamede yer alırken bugün söz konusu otopark tekrar ihaleye çıktı.

TEK KATILIMCI

Açık teklif usulü gerçekleştirilen ihaleye tek teklif verilirken Hasan Demir, “Otoparkın fiziki yapısını değerlendirdiğimizde çok yüksek maliyet çıkıyor. O yüzden teklif vermeme kararı aldık” diyerek ihaleye katılmayacağını belirtti. Kapalı zarfların açıldığı ihaleye tek firma katıldı. İhaleyi, aynı bedel ile Ayfer İşletme Yönetim Ticaret Şirketi temsilcisi Ömer Yavuz aldı. Bilindiği gibi Yavuz, 2018 yılında yapılan otopark ihalesini almıştı.