Eren Türkkal: Hakkınızı helal edin

Belediye Derincespor’un da yer aldığı 3. Lig 1. Grup takımlarından Çatalcaspor ile 3 yıllık anlaşma yapan Eren Türkkal, sosyal medya hesabından Kocaelispor’a veda açıklaması yaptı.

NASİP BÖYLEYMİŞ

Eren şu görüşlere yer verdi: Gerek antrenman, gerek resmi maçlarda şanlı Kocaelispor armasını üzerimde taşıdım ve her saniyesinde bunun bilincinde olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Çocukluk hayalimi gerçekleştirme fırsatı bulduğum kulübümde formayı daha fazla terletme şansımın olmasını isterdim ama nasip böyleymiş.

TEŞEKKÜR EDERİM

Çok sevdiğim kulübünden ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği bulunan hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve Kocaelispor’a gönülden destek veren bütün taraftarlara teşekkür ederim. Kocaelispor’un tekrardan hak ettiği yere en kısa sürede ulaşması temennisi ile. Hakkınızı helal edin.