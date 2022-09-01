473 özel halk otobüsü P plakaya dönüşecek

Toplu ulaşımı rahatlatmak için pek çok projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç fazlası halk otobüslerinin P plakalı araca dönüştürülmesi için yapılan 497 başvuruyu değerlendirilerek 473 aracın dönüşümü için Ukome kararı aldı.

“KOCAELİ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

P plaka dönüşümü için kurulan komisyona ve Ukome kuruluna başkanlık eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Kocaelimiz, esnafımız ve vatandaşımız için hayırlı olsun” temennisinde bulundu. Genel Sekreter Gündoğdu, “Meclis ve UKOME Kararlarında yer alan usul ve şartları yerine getiren 473 adet toplu taşıma aracının P Plaka dönüşümü sağlanmış olacak” dedi. Gündoğdu, araçların bir anda dönüşmeyeceğini her ay 100 araca tahsis belgesi verileceğini ve dönüşümün yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

TÜM KRİTERLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli’ndeki nüfus artış hızı, çalışan nüfus artış hızı, öğrenci sayısı artış hızı, ekonomik büyüme hızı, istihdam oranlarındaki beklenti, istihdam imkânlarındaki değişim kreş/anaokulu/ilk-ortaokul/lise ve üniversite sayısındaki değişim, ilçe nüfus yoğunluğu gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Hazırlanan teknik rapor doğrultusunda sınırları içerisinde mevcut servis araçlarına ilaveten en az 500 adet servis aracına ihtiyaç olduğu tespit edildi. Toplu taşıma araç

497 BAŞVURU YAPILDI

Kocaeli mücavir sınırları dâhilinde hizmet veren toplu taşıma hizmet araçları ile ilgili yürütülen projeler kapsamında 2.126 adet özel halk otobüsünden ihtiyaç fazlası olan 573 adet toplu taşıma aracının P Plakaya dönüştürülebilmesi için karar alındı. Bu dönüşüme girecek toplu taşıma araç sahipleri tarafından 497 adet başvuru yapıldı. Kontenjan fazlası başvuru gelen 5 kooperatifte Kartepe 1. Noterliği huzurunda kura çekilişi yapıldı.