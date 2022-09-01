Milli İrade Meydanı’nda çalışmalar başlıyor, otopark kapandı

Kocaeli Milli İrade Meydanı’nı “İzmit meydana çıkacak” sloganıyla Dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir projeyle kent meydanına dönüştürmek için sahadaki ilk adım atılıyor. İlgili firmaya yer teslimi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rahat bir inşaat çalışma alanı oluşması ve vatandaşların güvenliği için meydanın etrafını bariyerler ile kapatmaya başlıyor. Meydanın etrafının kapatılmasının ardından inşa çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanacak.

MEVCUT OTOPARK KULLANIMA KAPATILDI

Tamamlandığında modern yapısı ve ferah ortamı ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek olan Yeni Milli İrade Meydanı’nın çalışmaları, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı denetimi kapsamında gerçekleştirilecek. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı meydandaki otopark, proje çalışmaları dâhilinde kapatılıyor. Proje kapsamında inşa edilecek olan yeni otopark tamamlandığında vatandaşların hizmetine sunulacak.

50 BİN METRE KARE PROJE ALANI

Yaklaşık 50 bin m² büyüklüğe sahip alanda yapılacak proje bölgenin cazibe merkezi olacak. İçerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden

toplam 2 bin 796 m² tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor.

SOSYAL DONATILAR

Alanda ayrıca 14 bin 800 m² toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 m² içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da bulunan yeşil alan, 11 bin 140 m² 350 araçlık açık otopark bulunuyor.

AĞAÇLARLA ÇEVRİLİ BİR MEYDAN

Kocaeli Milli İrade Meydanı Projesi, beton sarılı bir proje olmayacak. İnsanların nefes alacağı bir alan olacak. Etrafı betonla değil, ağaçlarla çevrili olacak. Her mevsim koşullarında kullanılması için alanın çatısında bir tente yer alacak. Çok kapsamlı bir kütüphane alanı kurulacak. Projede 7’den 70’e herkes kendisine ait bir şey bulacak.