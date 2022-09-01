Milli İrade Meydanı’nda çalışmalar başlıyor, otopark kapandı

Kocaeli Milli İrade Meydanı’nı “İzmit meydana çıkacak” sloganıyla Dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir projeyle kent meydanına dönüştürmek için sahadaki ilk adım atılıyor. İlgili firmaya yer teslimi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rahat bir inşaat çalışma alanı oluşması ve vatandaşların güvenliği için meydanın etrafını bariyerler ile kapatmaya başlıyor. Meydanın etrafının kapatılmasının ardından inşa çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanacak.
MEVCUT OTOPARK KULLANIMA KAPATILDI
Tamamlandığında modern yapısı ve ferah ortamı ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek olan Yeni Milli İrade Meydanı’nın çalışmaları, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı denetimi kapsamında gerçekleştirilecek. Çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı meydandaki otopark, proje çalışmaları dâhilinde kapatılıyor. Proje kapsamında inşa edilecek olan yeni otopark tamamlandığında vatandaşların hizmetine sunulacak.
50 BİN METRE KARE PROJE ALANI
Yaklaşık 50 bin m² büyüklüğe sahip alanda yapılacak proje bölgenin cazibe merkezi olacak. İçerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden
toplam 2 bin 796 m² tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor.
SOSYAL DONATILAR
Alanda ayrıca 14 bin 800 m² toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 m² içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da bulunan yeşil alan, 11 bin 140 m² 350 araçlık açık otopark bulunuyor.
AĞAÇLARLA ÇEVRİLİ BİR MEYDAN
Kocaeli Milli İrade Meydanı Projesi, beton sarılı bir proje olmayacak. İnsanların nefes alacağı bir alan olacak. Etrafı betonla değil, ağaçlarla çevrili olacak. Her mevsim koşullarında kullanılması için alanın çatısında bir tente yer alacak. Çok kapsamlı bir kütüphane alanı kurulacak. Projede 7’den 70’e herkes kendisine ait bir şey bulacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
xxyyzz - saçma proyeji yapmayın
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.