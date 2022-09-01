Dolar 2022'nin en yüksek seviyesini gördü

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından 18 lira seviyesinin üzerine çıkan dolar, 25 Ağustos'ta 18.17 seviyelerine kadar yükselerek yılın rekorunu tazelemişti.

YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Kurdaki hareketliliğin ardından bugünse dolar 18,20 seviyelerine çıktı. Bununla birlikte dolar 2022'nin rekorunu kırdı. Saat 11.25 itibarıyla dolar 18.16 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 18,28 lira seviyelerinde, sterlin ise 21,15 lira seviyelerinde seyrediyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, küresel ekonomilerde resesyon kaygılarının güçlenmesi ve faizlerin agresif bir şekilde yükseltilmeye devam edeceği beklentilerinin piyasalardaki belirsizliği artırdığını söyledi. ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artırmasının öngörüldüğünü aktaran analistler, açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi. Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 108'in destek olarak öne çıktığını ifade etti.