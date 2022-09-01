Cerem Talha da Nevşehir’de

3. Lig’in şampiyonlar ligi olarak adlandırılan 1. Grup takımlarından Nevşehirspor kadrosuna 2 sezon önce Kocaelispor forması giyen Cerem Talha Dinçer’i kattı. Yetenekli bir kanat oyuncusu olan Cerem Talha’nın transferinde Selahaddin Dinçel’in rol oynadığı tahmin ediliyor. Bileklerine hakim, adam eksiltme özelliğine sahip olan 1996 doğumlu futbolcu geçtiğimiz sezonu Amedspor ve Kahramanmaraşspor’da geçirdi, toplam 14 maçta 1 gole imza attı.