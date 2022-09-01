3. Lig’in şampiyonlar ligi olarak adlandırılan 1. Grup takımlarından Nevşehirspor kadrosuna 2 sezon önce Kocaelispor forması giyen Cerem Talha Dinçer’i kattı. Yetenekli bir kanat oyuncusu olan Cerem Talha’nın transferinde Selahaddin Dinçel’in rol oynadığı tahmin ediliyor. Bileklerine hakim, adam eksiltme özelliğine sahip olan 1996 doğumlu futbolcu geçtiğimiz sezonu Amedspor ve Kahramanmaraşspor’da geçirdi, toplam 14 maçta 1 gole imza attı.
01 Eyl 2022 - 13:27- Spor Güncelleme: 01 Eyl 2022 - 13:28
Cerem Talha da Nevşehir’de
3. Lig’in şampiyonlar ligi olarak adlandırılan 1. Grup takımlarından Nevşehirspor kadrosuna 2 sezon önce Kocaelispor forması giyen Cerem Talha Dinçer...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.