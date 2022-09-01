Kırşehir’de beyaz forma ile

Kocaelispor pazar günkü Kırşehirspor maçında beyaz formayı giyecek. Formanın göğsünde ise ilk maçta olduğu gibi, Kocaelispor’a erzak sponsorluğu yapan Antik Köfte olacak. Öte yandan sezonluk göğüs sponsorluğu için görüşmeler devam ediyor.