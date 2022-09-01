01 Eyl 2022 - 13:28- Spor G: 01 Eyl 2022 - 13:29

Kırşehir’de beyaz forma ile

Kocaelispor pazar günkü Kırşehirspor maçında beyaz formayı giyecek. Formanın göğsünde ise ilk maçta olduğu gibi, Kocaelispor’a erzak sponsorluğu yap...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri

01 Eyl 2022 - 13:28 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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