Kocaelispor pazar günkü Kırşehirspor maçında beyaz formayı giyecek. Formanın göğsünde ise ilk maçta olduğu gibi, Kocaelispor’a erzak sponsorluğu yapan Antik Köfte olacak. Öte yandan sezonluk göğüs sponsorluğu için görüşmeler devam ediyor.
01 Eyl 2022 - 13:28- Spor Güncelleme: 01 Eyl 2022 - 13:29
Kırşehir’de beyaz forma ile
Kocaelispor pazar günkü Kırşehirspor maçında beyaz formayı giyecek. Formanın göğsünde ise ilk maçta olduğu gibi, Kocaelispor’a erzak sponsorluğu yap...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.