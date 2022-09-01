Başiskele’de 173 çocuk sünnet edildi

Başiskele Belediyesi, kendi imkanlarıyla sünnet organizasyonu gerçekleştiremeyecek aileler için etkinlik düzenledi. Belediye binası önünden üstü açık araçlarla şehir turu yapan çocuklar, yemek programının ardından eğlence için Başiskele sahilinde buluştu. Ayrıca programda palyaçolar da yer aldı. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarını yiyen çocuklar, şişme oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Özel sağlık kurumlarında sünnetlerini ücretsiz olarak gerçekleştiren 200’e yakın aile, belediyenin düzenlediği şölende unutulmaz bir gün yaşadı.

"Seneye daha büyük bir organizasyon olacak"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Birincisini düzenlemiş olduğumuz sünnet şölenimizde bugün 173 evladımıza hatırlarında kalacak güzel bir anı bırakmak istedik. Birazdan burada çeşitli eğlence ve etkinlik alanlarında doyasıya eğlenceli bir gün geçirmiş olacaklar. Öncelikle bizlere bu güzel işleri yapma fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Yaptığımız tüm etkinliklerde bizleri yalnız bırakmıyor ve birlikte oluyorsunuz. Muhtarlarımıza da ayrıca özel bir teşekkür etmek istiyorum. Sizlere ulaşmada mahallerinde gerekli çalışmaları itinalı şekilde yaparak çok kısa zamanda verileri bizlere sundular ve bugün bu programı gerçekleştirebildik. İnşallah ikincisinde daha fazla çocuğumuza ulaşıp daha da büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor oluruz. Şölenimize katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.