Durdurulan araçta 10 adet tarihi eser niteliğinde kitap bulundu

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Körfez ilçesinde durdurduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada 10 adet tarihi eser kitap ve 5 metre uzunluğunda rulo şeklinde Arapça yazılı şecere ele geçirildi. Yakalanan E.E. ve I.B. isimli şahıslara ait evde yapılan aramada da 2 ruhsatsız tabanca, 532 fişek ve 3 şarjör bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek.