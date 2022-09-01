Garanti BBVA Kod ile Tahsilat'ın Avantajlarını Keşfedin

Pandemi sürecinde yaşanan ve salgının kontrol altına alınabilmesi için uygulanan ani kapanma kararları, insanların sosyal yaşamlarını ve alışkanlıklarını etkilediği gibi küçük işletmelerin müşterilerine sundukları hizmetlerin de durma noktasına gelmesine neden oldu. Eski alışveriş alışkanlıklarının hızla terk edildiği, yeni ve güvenli alışveriş trendlerinin oluştuğu bu dönemde online hizmet sunan işletmeler, maddi kayıpların büyük oranda önüne geçerek işletmelerinin aktif bir şekilde online hizmet vermesini sağladı. Fiziksel ödeme yöntemlerinin yerini sanal yöntemlere bıraktığı yeni normalleşme sürecinde müşterilerinizden güvenli ve kolay bir şekilde ödeme almak için siz de Garanti BBVA Sanal POS başvurusu yaparak kod ile tahsilat ürünü ile ödeme alabilir, işinizi dijital ortama taşıyabilirsiniz.

İşletmeler İçin Kod ile Tahsilat Ürünü ile Ödeme Alma

Sanal POS sistemiyle entegre bir şekilde çalışan Kod ile Tahsilat, işletme sahiplerinin sundukları hizmet bedelini online olarak almalarını sağlar. Bunun için yalnızca sisteme girerek ödeme için özel oluşturulan linkin müşteriye iletilmesi yeterlidir. Yüksek güvenlikli şifrelemeyle korunan kod ile ödeme yöntemi, fiziksel ödeme yöntemlerinde ve Mail Order gibi uzaktan ödeme yöntemlerinde ortaya çıkabilecek güvenlik sorunlarını da engelleyerek mali kayıpların ve veri ihlallerinin önüne geçer. İşletmeler, Sanal POS yönetim portalı üzerinden manuel işlemler sekmesinde yer alan ‘’Kod ile Tahsilat’’ seçeneğini kullanarak ödeme taleplerini oluşturabilir. Ayrıca bu yönetim portalı üzerinden yapılabilecek işlemler şunlardır:

Güvenli ödeme için 3D Secure ile ödeme alma.

Ödeme tahsilatını taksitlendirme.

Bonus üyesi banka müşterileri için Bonus puan tanımlama.

İşletme çalışanları için alt kullanıcılar oluşturma ve bu kullanıcıların yetkilerini düzenleme.

Kod ile tahsilat ürününü kullanarak saniyeler içinde ödeme talebinizi oluşturabilir ve müşterilerinizin güvenli bir panel üzerinden ödemeyi gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. İşletme web sitesi ihtiyacı olmadan, Garanti BBVA web adresi üzerinden şifrelenmiş bir şekilde gerçekleştirilen Kod ile Tahsilat işlemi zorlu pandemi sürecinde masraf yapmadan hızlı bir şekilde online ödeme almaya başlamanın harika bir yoludur.

Sanal POS yönetim sistemi üzerinden her alışveriş için özel olarak oluşturulan linkler, müşteriye SMS veya e-posta aracılığıyla gönderilir ve ödeme müşteriye özel oluşturulan kod sayesinde güvenli bir şekilde müşteri tarafından tamamlanır. Garanti BBVA kod ile tahsilat, yurt içi ve yurt dışı ayrımı olmaksızın tüm banka müşterilerinin debit ve kredi kartı aracılığıyla ödeme yapmalarını sağlar. Ayrıca müşterilerinizin bonus puan fırsatlarından ve taksit seçeneklerinden de yararlanabilmelerine imkan tanır.

Kod ile Tahsilat Ürünü Sayesinde Hızlı ve Kolayca Ödeme Alın

İşlevsel ve güvenli bir temassız ödeme alternatifi sunan kod, işletme ve müşteri arasında çok daha hızlı, güvenli ve hijyenik bir alışveriş gerçekleşmesine yardımcı olur. Üstelik Garanti BBVA Kod ile Tahsilat; entegrasyona ihtiyaç duymaması, yazılım maliyeti bulunmaması ve hızlı bir şekilde kullanım hazır hale gelmesi sayesinde işletmelerin kolayca sanal POS üzerinden ödeme almaya hazır hale gelmesini sağlar. Sanal POS ve Kod ile Tahsilat sistemi, gelişen ve değişen alışveriş alışkanlıklarına işletmelerin daha kolay ve hızlı bir şekilde adapte olmasına yardımcı olur. Üstelik bu adaptasyon sürecinde işletme ve müşteriler için tehlike arz edebilecek güvenlik risklerini de ortadan kaldırarak tüm taraflar için keyifli ve güvenli bir deneyim sunar.

Garanti BBVA Kod ile Tahsilat Sayesinde İşinizi Online Ortama Taşıyın

Garanti BBVA kod ile ödeme sisteminin sağladığı gelişmiş özellikler sayesinde yönetim portalı üzerinden ödemeleri düzenleyerek hızlı bir şekilde tahsil edebilirsiniz. Kod ile Tahsilat hizmeti, temassız ve online ödeme yöntemlerinin hızla önem kazandığı pandemi sürecinde işletmenizin hizmetlerinin ve tahsilatlarının sekteye uğramaması için pratik ve güvenli bir ödeme aracı tercihidir. Siz de Garanti BBVA’nın gelişmiş sanal POS hizmetlerini kullanarak işletmenizi dijital çağda görünür kılabilir, dilediğiniz zaman ödeme alma kolaylığının tadını çıkarabilirsiniz.