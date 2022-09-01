Yasak bitti balık sezonu açıldı! Fiyatlar 3 kat arttı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle tutulan balıklar, tezgahlarda yerini aldı. İzmit’te bulunan Balıkhan Balık Pazarı’nda bulunan Balıkçı Emrah çalışanlarından Yusuf Özmen, çeşitlilik açısından bu yılın bereketli başladığını ifade etti. Av yasağının kalkmasıyla balık pazarında hareketliliğin başladığını belirten Özmen en çok palamutta bolluk olduğunu ifade etti. Balıkçılar bu sene balığın bol olduğunu ve fiyatların düşeceğini söyleseler de fiyatlar geçen yılın sezon açılışından 3 kat daha fazla.

“TAVUK YİYECEĞİNİZE BALIK YİYİN”

Dün akşam kayıkların tamamının denize çıkmadığını söyleyen Özmen, “Bu gece tüm kayıklar denize çıkar. Bu akşam palamut, hamsi, istavrit, mezgit, uskumru geldi. Tezgah bol ve bereketli. Fiyatlar uygun. Hamsi 90 TL, İstavrit 90 TL, Palamut 45 ile 75 TL. İlerleyen günlerde daha da düşer sezonu açtık. Bütün halkımızı balık sezonunda balık yemeye davet ediyoruz. Balık doğal vitamin. Balık olmazsa olmaz. Tavuk yiyeceğine balık yiyin. Tavukla aynı fiyat” dedi.

“BU SENE PALAMUT BOL”

Balıkçı Özcan Sevimli ise sezondan ümitli olduklarını ifade ederek, “Bu sene çok balık vardı. Sağlığın adresi Balıkçı Emrah. Bu sene palamut bol. Önceki senelere müsilaj korkusundan insanlar balıktan çekiniyordu. Bu sene satışlarda artış bekliyoruz. Deniz bereketli. İnsanlarımızı bekliyoruz. İlerleyen günlerde daha da düşecektir. Vatandaş balığı özlemiş. Sabah saatlerinden beri hareketlilik var” dedi.

BALIK FİYATLARI

Levrek (tane) 65 TL

Çupra 65 TL

İstavrit 100 TL

Barbun 185 TL

Karadeniz somon 100 TL

Hamsi 90 TL

Karides jumbo 200 TL

Kefal 45 TL

Palamut (tane) 45 - 75 TL

Kalkan (kilo) 400 TL

Mezgit iri 185 TL