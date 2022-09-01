Yasak bitti balık sezonu açıldı! Fiyatlar 3 kat arttı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle tutulan balıklar, tezgahlarda yerini aldı. İzmit’te bulunan Balıkhan Balık Pazarı’nda bulunan Balıkçı Emrah çalışanlarından Yusuf Özmen, çeşitlilik açısından bu yılın bereketli başladığını ifade etti. Av yasağının kalkmasıyla balık pazarında hareketliliğin başladığını belirten Özmen en çok palamutta bolluk olduğunu ifade etti. Balıkçılar bu sene balığın bol olduğunu ve fiyatların düşeceğini söyleseler de fiyatlar geçen yılın sezon açılışından 3 kat daha fazla.
“TAVUK YİYECEĞİNİZE BALIK YİYİN”
Dün akşam kayıkların tamamının denize çıkmadığını söyleyen Özmen, “Bu gece tüm kayıklar denize çıkar. Bu akşam palamut, hamsi, istavrit, mezgit, uskumru geldi. Tezgah bol ve bereketli. Fiyatlar uygun. Hamsi 90 TL, İstavrit 90 TL, Palamut 45 ile 75 TL. İlerleyen günlerde daha da düşer sezonu açtık. Bütün halkımızı balık sezonunda balık yemeye davet ediyoruz. Balık doğal vitamin. Balık olmazsa olmaz. Tavuk yiyeceğine balık yiyin. Tavukla aynı fiyat” dedi.
“BU SENE PALAMUT BOL”
Balıkçı Özcan Sevimli ise sezondan ümitli olduklarını ifade ederek, “Bu sene çok balık vardı. Sağlığın adresi Balıkçı Emrah. Bu sene palamut bol. Önceki senelere müsilaj korkusundan insanlar balıktan çekiniyordu. Bu sene satışlarda artış bekliyoruz. Deniz bereketli. İnsanlarımızı bekliyoruz. İlerleyen günlerde daha da düşecektir. Vatandaş balığı özlemiş. Sabah saatlerinden beri hareketlilik var” dedi.
BALIK FİYATLARI
Levrek (tane) 65 TL
Çupra 65 TL
İstavrit 100 TL
Barbun 185 TL
Karadeniz somon 100 TL
Hamsi 90 TL
Karides jumbo 200 TL
Kefal 45 TL
Palamut (tane) 45 - 75 TL
Kalkan (kilo) 400 TL
Mezgit iri 185 TL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.