01 Eyl 2022 - 15:37- Asayiş G: 01 Eyl 2022 - 15:38

Eline saplanan demirle hastaneye götürüldü

İZMİT'te, bahçede oyun oynayan 7 yaşındaki Mehmet Aren D.’nin sol eline bahçe korkuluğunun üzerindeki sivri demir saplandı. İtfaiye ekibi korkuluktaki demiri kesti, kalan parçanın çıkarılması için çocuk hastaneye götürüldü.

Eline saplanan demirle hastaneye götürüldü mask
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Olay, öğle saatlerinde İzmit Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak üzerindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan Mehmet Aren D.'nin eline korkuluğun üzerindeki sivri demir saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyarak gelenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, çocuğun sol eline saplanan demiri kesti. Babasının kucağında ambulansa taşınan Mehmet Aren D., elindeki demir parçasının çıkarılması için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
# bir, sağlık, polis, şehit

01 Eyl 2022 - 15:37 DHA Kocaeli- Asayiş

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