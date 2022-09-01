Olay, öğle saatlerinde İzmit Orhan Mahallesi Şehit Ercan Bulut Sokak üzerindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan Mehmet Aren D.'nin eline korkuluğun üzerindeki sivri demir saplandı. Çocuğun çığlıklarını duyarak gelenlerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, çocuğun sol eline saplanan demiri kesti. Babasının kucağında ambulansa taşınan Mehmet Aren D., elindeki demir parçasının çıkarılması için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
01 Eyl 2022 - 15:37- Asayiş Güncelleme: 01 Eyl 2022 - 15:38
Eline saplanan demirle hastaneye götürüldü
İZMİT'te, bahçede oyun oynayan 7 yaşındaki Mehmet Aren D.’nin sol eline bahçe korkuluğunun üzerindeki sivri demir saplandı. İtfaiye ekibi korkuluktaki demiri kesti, kalan parçanın çıkarılması için çocuk hastaneye götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.