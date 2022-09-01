Engelli vatandaş için asfalt yol

Engelli dostu İzmit Belediyesi, engelli vatandaşlar için kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sarışeyh Mahallesi Sarıhocalar Mevkiinde stabilize yol çalışmasını tamamladıktan sonra da engelli vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla asfalt serimi işlemini gerçekleştirdi.

BÖLGE HALKI TEŞEKKÜR ETTİ

3 metre genişliğinde 110 metre uzunluğundaki berkitme yol için 120 ton Pilent Mix Temel (PMT) ve 90 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Engelli vatandaşların hayata daha rahat entegre olabilmesi adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekiplerine bölge halkı teşekkür etti. Vatandaşların takdirini kazanan ekipler çalışmalarına kentin farklı noktalarında devam edecek.