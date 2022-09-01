01 Eyl 2022 - 15:45- Gündem G: 01 Eyl 2022 - 15:47

Engelli vatandaş için asfalt yol

İzmit Belediyesi, Sarışeyh Mahallesi Sarıhocalar Mevkiinde engelli vatandaşın kullanırken güçlük çektiği yola asfalt serimi gerçekleştirdi

Engelli vatandaş için asfalt yol mask
Haber albümü için resme tıklayın

Engelli dostu İzmit Belediyesi, engelli vatandaşlar için kentin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sarışeyh Mahallesi Sarıhocalar Mevkiinde stabilize yol çalışmasını tamamladıktan sonra da engelli vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla asfalt serimi işlemini gerçekleştirdi. 

BÖLGE HALKI TEŞEKKÜR ETTİ

3 metre genişliğinde 110 metre uzunluğundaki berkitme yol için 120 ton Pilent Mix Temel (PMT) ve 90 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Engelli vatandaşların hayata daha rahat entegre olabilmesi adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi ekiplerine bölge halkı teşekkür etti. Vatandaşların takdirini kazanan ekipler çalışmalarına kentin farklı noktalarında devam edecek.
# bir, İzmit belediyesi, Vatandaşlar, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

01 Eyl 2022 - 15:45 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.985.824 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Engelli vatandaş için asfalt yol mask
Engelli vatandaş için asfalt yol
Popülerlik İçin En İyi SMM Panel Hizmetlerinden Faydalanın mask
Popülerlik İçin En İyi SMM Panel Hizmetlerinden Faydalanın
Instatakipcim ile İşlerinize Profesyonellik Katın mask
Instatakipcim ile İşlerinize Profesyonellik Katın
Garanti BBVA Kod ile Tahsilat'ın Avantajlarını Keşfedin mask
Garanti BBVA Kod ile Tahsilat'ın Avantajlarını Keşfedin
Başiskele’de 173 çocuk sünnet edildi mask
Başiskele’de 173 çocuk sünnet edildi
Milli İrade Meydanı’nda çalışmalar başlıyor, otopark kapandı mask
Milli İrade Meydanı’nda çalışmalar başlıyor, otopark kapandı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL