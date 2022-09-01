01 Eyl 2022 - 16:09- Gündem G: 01 Eyl 2022 - 16:11

Kartepe’de bayram coşkusu yaşandı      

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümünü Kartepe’de resmi törenlerin ardından gece düzenlenen meşaleli kortej yürüyüşü ve havai fişek gösterisi taçlandı.    

Kartepe’de bayram coşkusu yaşandı       mask
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi törenleri Kartepe Kent Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı çelenk sunumu sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı hep birlikte okundu.

 

ŞİİRLER OKUNDU

 

Törende Jandarma Astsubay Kd.Başçavuş Burhan Boz tarafından günün anlam önemini belirten konuşma yapıldı. Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Efe Özbek, “30 Ağustos” ve Hande Ergün tarafından “Mehmetçik” isimli şiiri okudular. Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı 100.yıl korteji ve fener alayı büyük coşku içerisinde gerçekleştirildi.
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01 Eyl 2022 - 16:09 - Gündem

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