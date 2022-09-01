Kartepe’de bayram coşkusu yaşandı      

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi törenleri Kartepe Kent Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı çelenk sunumu sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı hep birlikte okundu.
ŞİİRLER OKUNDU
Törende Jandarma Astsubay Kd.Başçavuş Burhan Boz tarafından günün anlam önemini belirten konuşma yapıldı. Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Efe Özbek, “30 Ağustos” ve Hande Ergün tarafından “Mehmetçik” isimli şiiri okudular. Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı 100.yıl korteji ve fener alayı büyük coşku içerisinde gerçekleştirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.