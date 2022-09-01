“Büyümeye ihracat ve imalat sanayinin katkısı memnuniyet verici”  

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan 2022 yılının ikinci çeyrek büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ekonomimizin 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7.6 büyüdüğünü memnuniyetle görüyoruz. İkinci çeyrek büyümesinde ihracat, imalat sanayi ve hizmetler sektörü katkıları ile tüketim tarafında hane halkı harcamaları öne çıkıyor. Bu büyüme performansımızla ikinci çeyrekte verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında Slovenya’nın ardından en fazla büyüyen ikinci ülke olduk” dedi.

İHRACATTA GÜÇLÜ PERFORMANS

Zeytinoğlu, “GSYH verilerinin detaylarına baktığımızda, sanayide yüzde 7.8, imalat sanayi yüzde 9.1, hizmetler sektöründe yüzde 18.1’lik artışlar olduğunu; tarımda yüzde 2.9, inşaat sektöründe ise yüzde 10.9 daralma yaşandığını görüyoruz” diye konuştu. “2022’nin ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre; mal ve hizmet ihracatı yüzde 16.4, ithalat yüzde 5.8 arttı” diyen Zeytinoğlu üretim ve ihracatın önemini vurgulayarak, “İkinci çeyrekte ihracatta güçlü performans göstererek tarihi rekor seviyeler gerçekleştirdik. Bunun da büyüme rakamlarımıza yansımalarını memnuniyetle görüyoruz. Net ihracattan büyümeye 2.7 puanlık katkı geldi” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM ARTIŞLARI İÇİN DEĞERLİ

Hanehalkı tüketiminde yüzde 22.5, yatırımlarda da yüzde 4.7’lik artış olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Harcamalardan ziyade yatırımların katkısını önemsiyoruz. Yatırımların alt kalemlerine baktığımızda; inşaat yatırımlarında yüzde 10.9 gerileme olurken, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 17.8’likartış olduğunu görüyoruz. Bu kalemdeki artışın üretim artışları açısından değerli olduğunu düşünüyoruz” dedi.