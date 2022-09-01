Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %26,6, hizmet faaliyetleri % 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %11,0, sanayi %7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri % 5,3, gayrimenkul faaliyetleri %4,1, diğer hizmet faaliyetleri % 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri % 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık % 2,9 ile inşaat sektörü ise % 10,9 azaldı.