01 Eyl 2022 - 16:14- Ekonomi G: 01 Eyl 2022 - 16:15

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı mask

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri %26,6, hizmet faaliyetleri % 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %11,0, sanayi %7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri % 5,3, gayrimenkul faaliyetleri %4,1, diğer hizmet faaliyetleri % 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri % 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık % 2,9 ile inşaat sektörü ise % 10,9 azaldı.
# bir, ile, eğitim

01 Eyl 2022 - 16:14 - Ekonomi

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