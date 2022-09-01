Bakanlık kırtasiye ürünlerini denetledi

Yeni eğitim - öğretim dönemi öncesinde Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün denetimlerine başladı. Özellikle imalatçıların ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde denetimler gerçekleştiren bakanlık, ürünlerde kullanımı kısıtlanan Azo Boyar, Kalmiyum, Kurşun, Fitalat gibi kimyasal maddeleri denetledi. Bunun dışında fiziksel denetimlerin de gerçekleştirildiği uygulamada 3 yaş altındaki çocukların sağlıklarını riske etmemek için küçük parça bulundurup bulundurmadığını da denetledi.
ALA TÜKETİCİ HATTI
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yardımcısı Cengiz Üstünel yaptığı açıklamada ise, “Vatandaşlarımız ürünleri güvensiz buluyorsa veya düşünüyorsa bakanlığımızın “Alo tüketici hattı 175”, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), E-Devlet ve bakanlığımızın internet sitesinden şikayette bulunabilir” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.