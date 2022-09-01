01 Eyl 2022 - 16:15- Ekonomi G: 01 Eyl 2022 - 16:17

Bakanlık kırtasiye ürünlerini denetledi

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ürünlerini denetledi. Mevzuata uymayan ihracatçılara ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Bakanlık kırtasiye ürünlerini denetledi mask

Yeni eğitim - öğretim dönemi öncesinde Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün denetimlerine başladı. Özellikle imalatçıların ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde denetimler gerçekleştiren bakanlık, ürünlerde kullanımı kısıtlanan Azo Boyar, Kalmiyum, Kurşun, Fitalat gibi kimyasal maddeleri denetledi. Bunun dışında fiziksel denetimlerin de gerçekleştirildiği uygulamada 3 yaş altındaki çocukların sağlıklarını riske etmemek için küçük parça bulundurup bulundurmadığını da denetledi.

ALA TÜKETİCİ HATTI

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yardımcısı Cengiz Üstünel yaptığı açıklamada ise, “Vatandaşlarımız ürünleri güvensiz buluyorsa veya düşünüyorsa bakanlığımızın “Alo tüketici hattı 175”, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), E-Devlet ve bakanlığımızın internet sitesinden şikayette bulunabilir” ifadelerini kullandı.
# eğitim

01 Eyl 2022 - 16:15 - Ekonomi

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