3 bin ton kaldırma kapasiteli denizaltı havuzu suya indirildi

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) arasında 17 Aralık 2019'da imzalanan sözleşme kapsamında tamamlanan denizaltı havuzu, Yalova'nın Altınova ilçesindeki özel bir tersanede törenle suya indirildi.
MİLLİ DENİZALTI ÜRETİLMESİ
Proje kapsamında tamamlanan denizaltı havuzu; milli denizaltı üretilmesi, denizaltıların bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin sürdürüldüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nın denizaltı inşa ile bakım onarım altyapı ve kabiliyetlerinin artırılması amacıyla üretildi. 2
KALDIRMA KAPASİTESİ
8 havuz personeli ve 14 denizaltı nöbetçi personelini 5 gün boyunca ikmal yapmadan barındırma kapasitesine sahip havuzun boş ağırlığı 4 bin ton, kaldırma kapasitesi ise 3 bin ton. 105 metre uzunluk, 25,1 metre genişlik ve 19,95 metre yüksekliğindeki denizaltı havuzu, 4 dizel jeneratör sayesinde limana bağlı kalmadan da herhangi bir yerde denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.