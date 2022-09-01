ÇYDD Kandıra Şubesi, Zafer  Bayramı’nı tekne turuyla kutladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, yönetim kurulu, üyeler ve laik cumhuriyet sevdalıları ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılını özel bir etkinlikle kutladı. Kandıra’nın sahillerini tekne turu ile gezdiler. Tekne turundaki kutlamalar coşku içinde geçti. Tura katılanlar müzik gruplarının güzel parçalarıyla hem bayramı kutladı, hem de Kandıra sahillerinin eşsiz güzelliklerini bir kez daha görme imkanı buldu. Etkinlik boyunca Türk bayraklarını sallayan katılımcılar, Başkomutan Mustafa Kemal ve bütün şehitleri rahmetle andı.

Gamze için mezuniyet pastası kesimi yapıldı

Coşkuyla geçen kutlamada gelenek haline getirilen ÇYDD bursu almış öğrencilere mezuniyet pastası kesimi de yapıldı. Bu kez de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Gamze Taşkan adlı öğrenciye, laik cumhuriyete saygılı bir doktor olarak mezuniyet pastası kesildi.

Nisa Kan İstiklal Marşımızı okudu

Zafer Bayramı nedeniyle yapılan tekne turunda çeşitli etkinlikler de yapıldı. Kandıra’da İstiklal Marşı okuma yarışması birincisi Kefken İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencisi Nisa Kan, İstiklal Marşını okudu. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Nisa’yı kutladı.