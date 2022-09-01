CHP, Karamürselli pehlivanlara sahip çıktı      

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, “Koca Yusuf” lakaplı Ekrem Yavuz ve Halil Bağdat’ı, birer plaketle onurlandırdı

İKİ ÖNEMLİ İSİM

Karamürsel CHP ilçe örgütü, Ata sporumuz yağlı güreşin Karamürselli iki ünlü pehlivanına sahip çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, Karamürsel Geleneksel Yağlı pehlivan güreşlerinde, aktif sporcu olarak jübile ile veda eden, ancak Ata sporumuza katkı sunmaya devam edecek olan Başpehlivan Ekrem Yavuz’a ve Ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerini sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan ve anlatan pehlivan Halil Bağdat’a onur plaketlerini sundu.

“HER ZAMAN GURURLA İZLEDİK”

Anıl Aksu “Her zaman gururla izlediğimiz, terbiyesi, saygın kişiliği ile tanıdığımız ve bildiğimiz Koca Yusuf Ekrem Yavuz’a ve Ata sporumuz yağlı güreşleri, hem güreşçi kimliği ile hem de anlatım gücü ile ulusal bazda yaptığı canlı yayınlarla tanıtan pehlivan Halil Bağdat’a, Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyeleri adına plaket sunmaktan onur duyuyorum. Her zaman başarılı çalışmalarını takip edecek ve her zaman değerli düşüncelerinden yararlanacağız” dedi.

BAŞPEHLİVANLAR, MEMLEKETLERİ KARAMÜRSEL’DE DEĞER GÖRMEKTEN MUTLU…

Başpehlivan Ekrem Yavuz “Memleketim canım Karamürsel’de değerimin yer bulmasından, düşüncelerimizi anlatabilmekten, anlattıklarımızın değer buluyor olmasını görmekten büyük onur duyuyorum. Yarınlardan ve yetişecek gençlerden çok umutluyum. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da Ata sporumuz yağlı güreşlere yönetici, çırak yetiştiren ağabey, usta olarak devam edeceğim. Dertlerine bir büyükleri olarak çare ve derman olmak için gayret göstereceğim. Çünkü sporcu kimliğim her şeyin üstündedir. Memleketime katkılarım dün olduğu gibi, yarın da devam edecektir” dedi.

BAĞDAT’IN HAKLU GURURU

Pehlivan, Yorumcu ve Sosyal Medya Fenomeni Halil Bağdat da “Bugün bir kez daha anladım ki, yaptığımız iş memleketimizde değer buluyor. Bu bizi hem mutlu ediyor ve hem de daha fazla çalışmaya yönlendiriyor. 12 yaşında başladığım güreş hayatımı bugün yine yeşil çayırda ve yorumcu olarak canlı yayınlarımla devam ettiriyorum. Ülkemi uluslararası arenada tanıtma şansı buluyorum. Sorumluluğumun bilincindeyim. Bugün verdiğiniz plaket bizler için büyük onurdur. Cumhuriyet Halk Partisi ailesine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.