01 Eyl 2022 - 16:27- Spor G: 01 Eyl 2022 - 16:28

Fevzi Açıkgöz’ün “Muhteşem!” koleksiyonu  

Türk futbolunun ve Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Fevzi Açıkgöz ilginç bir koleksiyona sahip. Beyefendi spor insanı Açıkgöz, huzur çim halı te...
Fevzi Açıkgöz’ün “Muhteşem!” koleksiyonu   mask
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Türk futbolunun ve Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Fevzi Açıkgöz ilginç bir koleksiyona sahip. Beyefendi spor insanı Açıkgöz, huzur çim halı tesislerini bir okul haline getirirken, aynı zamanda futbol dostlarının ve şöhretlerin de uğrak yergine dönüştürdü. Bir şekilde emeği geçtiği şimdiki yıldızların formalarından bir köşe hazırlayan Açıkgöz, tabii ki anlı şanlı kendi formasını da araya asarak, güzel bir mesaj verdi.

HAYRETTİN ERSOY DA ERTUĞRUL ERSOY’UN FORMASINI GETİRDİ

Açıkgöz açıklamasında “Sporun,  dostluğunun  en güzel  örneği,   aile  dostum Hayrettin Ersoy’un,  milli  gururumuz  Gaziantepsporumuzun   futbolcusu  oğlu Ertuğrul’un   terlettiği  forma da artık Huzur’daki  yerinde.  Gaziantep’teki tüm  dostlara   ve   sporun  kardeşliğinde  buluşanlara  selam  olsun” dedi.
# bir, Kocaelispor

01 Eyl 2022 - 16:27 - Spor

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