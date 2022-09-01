Fevzi Açıkgöz’ün “Muhteşem!” koleksiyonu  

Türk futbolunun ve Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Fevzi Açıkgöz ilginç bir koleksiyona sahip. Beyefendi spor insanı Açıkgöz, huzur çim halı tesislerini bir okul haline getirirken, aynı zamanda futbol dostlarının ve şöhretlerin de uğrak yergine dönüştürdü. Bir şekilde emeği geçtiği şimdiki yıldızların formalarından bir köşe hazırlayan Açıkgöz, tabii ki anlı şanlı kendi formasını da araya asarak, güzel bir mesaj verdi.

HAYRETTİN ERSOY DA ERTUĞRUL ERSOY’UN FORMASINI GETİRDİ

Açıkgöz açıklamasında “Sporun, dostluğunun en güzel örneği, aile dostum Hayrettin Ersoy’un, milli gururumuz Gaziantepsporumuzun futbolcusu oğlu Ertuğrul’un terlettiği forma da artık Huzur’daki yerinde. Gaziantep’teki tüm dostlara ve sporun kardeşliğinde buluşanlara selam olsun” dedi.