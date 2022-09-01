Fevzi Açıkgöz’ün “Muhteşem!” koleksiyonu  

Türk futbolunun ve Kocaelispor’un efsane kaptanlarından Fevzi Açıkgöz ilginç bir koleksiyona sahip. Beyefendi spor insanı Açıkgöz, huzur çim halı tesislerini bir okul haline getirirken, aynı zamanda futbol dostlarının ve şöhretlerin de uğrak yergine dönüştürdü. Bir şekilde emeği geçtiği şimdiki yıldızların formalarından bir köşe hazırlayan Açıkgöz, tabii ki anlı şanlı kendi formasını da araya asarak, güzel bir mesaj verdi.
HAYRETTİN ERSOY DA ERTUĞRUL ERSOY’UN FORMASINI GETİRDİ
Açıkgöz açıklamasında “Sporun, dostluğunun en güzel örneği, aile dostum Hayrettin Ersoy’un, milli gururumuz Gaziantepsporumuzun futbolcusu oğlu Ertuğrul’un terlettiği forma da artık Huzur’daki yerinde. Gaziantep’teki tüm dostlara ve sporun kardeşliğinde buluşanlara selam olsun” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.