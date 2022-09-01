Bu şölen kaçmaz !  

Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Bayan Futbol Takımı işbirliğinde U-13 Kız Futbol Turnuvası düzenlendi. 4 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Kavaklı Stadı’nda düzenlenecek etkinlikte, Türkiye’nin güçlü takımları mücadele edecek.
GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARI SAHAYA ÇIKIYOR
Turnuvaya; Kocaeli Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş, Ankara Büyükşehir Fomget, Gençlerbirliği, Fatih Vatan, Arap Çeşme, Bilecikspor ve Sakarya Kadın takımları karşı karşıya gelecek. Çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvada, kız futbolunun yeni yıldız adayları yeteneklerini sergileyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.