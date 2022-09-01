01 Eyl 2022 - 16:28- Spor G: 01 Eyl 2022 - 16:29

Bu şölen kaçmaz !  

Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Bayan Futbol Takımı işbirliğinde U-13 Kız Futbol Turnuvası düzenlendi. 4 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Kavaklı Stadı’n...
Bu şölen kaçmaz !   mask

Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Bayan Futbol Takımı işbirliğinde U-13 Kız Futbol Turnuvası düzenlendi. 4 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Kavaklı Stadı’nda düzenlenecek etkinlikte, Türkiye’nin güçlü takımları mücadele edecek.

 

GELECEĞİN YILDIZ ADAYLARI SAHAYA ÇIKIYOR

Turnuvaya; Kocaeli Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş, Ankara Büyükşehir Fomget, Gençlerbirliği, Fatih Vatan, Arap Çeşme, Bilecikspor ve Sakarya Kadın takımları karşı karşıya gelecek. Çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvada, kız futbolunun yeni yıldız adayları yeteneklerini sergileyecek.
# ile, Ankara

01 Eyl 2022 - 16:28 - Spor

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