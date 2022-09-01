Dev projeye 5 istekli teklif verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Hünkâr Çayırı projesi için ihale gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı için hazırlanan projeye, düzenlenen ön yeterlilik oturumunda 5 istekli teklif verdi.
İKİNCİ OTURUM YAPILACAK
Yeterlilik tespitinin yapılmasının ardından yeterli görülen firmalarla ikinci oturum yapılacak. İhaleyi kazanan firmanın belirlenmesinin ardından kısa sürede yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.
MÜZE KONSEPTİ OLACAK
Proje alanında, ilave donatıları dâhil olmak üzere yaklaşık 4200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmet Han Müze binası, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkâr Çadırı grubu, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak. Mevcutta yer alan namazgâh ve çeşme yapılarının restore edileceği proje çerçevesinde çocuk oyun alanları, otoparklar ve millet bahçesi niteliğinde alanlar bulunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.