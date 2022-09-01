Dev projeye 5 istekli teklif verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Hünkâr Çayırı projesi için ihale gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı için hazırlanan projeye, düzenlenen ön yeterlilik oturumunda 5 istekli teklif verdi.

İKİNCİ OTURUM YAPILACAK

Yeterlilik tespitinin yapılmasının ardından yeterli görülen firmalarla ikinci oturum yapılacak. İhaleyi kazanan firmanın belirlenmesinin ardından kısa sürede yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.

MÜZE KONSEPTİ OLACAK

Proje alanında, ilave donatıları dâhil olmak üzere yaklaşık 4200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmet Han Müze binası, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkâr Çadırı grubu, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak. Mevcutta yer alan namazgâh ve çeşme yapılarının restore edileceği proje çerçevesinde çocuk oyun alanları, otoparklar ve millet bahçesi niteliğinde alanlar bulunacak.